NBP: propozycja „polskiego SAFE 0 proc.” jest aktualna

Narodowy Bank Polski pozostaje w gotowości, aby służyć sprawie stabilności i bezpieczeństwa ekonomicznego i militarnego Polski – napisał w opublikowanym w środę oświadczeniu rzecznik prasowy NBP

Narodowy Bank Polski wyczerpująco przedstawił kwestie możliwości finansowania potrzeb zbrojeniowych Polski, w pełni prezentując swoje stanowisko w tej sprawie. Wszystkie materiały i wypowiedzi są dostępne na stronie internetowej NBP. W dyskusji, która przybiera polityczny charakter, Narodowy Bank Polski, jako niezależny i apolityczny bank centralny, nie może i nie będzie uczestniczyć – zaznaczył oświadczeniu Maciej Antes, rzecznik prasowy NBP.

Dziesiątki miliardów złotych corocznie dla wojska w ciągu kilku kolejnych lat

Dzięki przewidującej, zapobiegliwej i trafnej polityce NBP w ubiegłych latach możliwa jest teraz realizacja projektu, który zapewni dziesiątki miliardów złotych corocznie w ciągu kilku kolejnych lat na rzecz polskiego rządu w celu finansowania szybkiej budowy silnej polskiej armii. Jest to możliwe, gdyż NBP zarobił i zgromadził odpowiednie do tego celu fundusze - zaznacza rzecznik NBP.

Jednocześnie Narodowy Bank Polski pozostaje w gotowości, aby służyć sprawie stabilności i bezpieczeństwa ekonomicznego i militarnego Polski w warunkach ponadpolitycznego konsensusu narodowego i podtrzymuje swoje propozycje zgłoszone w tym obszarze.

Propozycje NBP nie uszczupliłyby rezerw dewizowych Polski

Propozycje Narodowego Banku Polskiego powstały w wyniku działania w warunkach wyższej racji stanu – potrzeby wzmocnienia bezpieczeństwa Polaków oraz pilnej potrzeby finansowania zbrojeń w Polsce w warunkach rosnącego zagrożenia dla naszej suwerenności.

Proponowane działania Narodowego Banku Polskiego nie uszczupliłyby rezerw dewizowych NBP i byłyby realizowane w zgodzie ze wszystkimi przepisami prawa obowiązującymi NBP i w granicach mandatu jego działalności - akcentuje Maciej Antes.

Przypominamy jednocześnie, że proponowane nadzwyczajne działania miałyby charakter wyjątkowy i niepowtarzalny – podkreśla rzecznik NBP.

Źródło: materiały prasowe NBP, oprac. sek

