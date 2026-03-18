InPost wchodzi w świat AI

InPost planuje zwiększyć swoje wydatki inwestycyjne w br. do 2,4 mld zł z 1,8 mld zł w 2025 roku - poinformowała zastępca CFO InPostu Inga Jędrzejewska podczas środowej konferencji prasowej.

„Nasze założenia na 2026 rok zakładają wzrost CAPEX do 2,4 mld zł w porównaniu do 1,8 mld zł w 2025 roku. 60 proc. tej kwoty w tym roku będzie alokowane do rozwoju sieci paczkomatów, głównie na rynkach międzynarodowych, mniejsza część w Polsce. Pozostała część, tak jak każdego roku idzie na operacje, m.in. w UK, pewna część to CAPEX technologiczny, mamy rozwój AI” - powiedziała Jędrzejewska.

Dodała, że inne drobne inwestycje w tym roku będą związane z mniejszą częścią biznesu w Wielkiej Brytanii, obejmującego segment gazet.

InPost testuje asystenta AI

Grupa InPost testuje wersję beta aplikacji InPost Mobile z nową funkcjonalnością, którą są zakupy wspierane przez asystenta AI z bezpłatną dostawą i zwrotami w ramach InPost Plus.

„Część CAPEX jest związany z naszym nowym produktem również po stronie software. Ale dzisiaj za wcześnie, żeby mówić, jaka będzie trajektoria, pewnie dopiero po drugim kwartale będziemy w stanie powiedzieć coś więcej” - powiedział prezes i założyciel InPostu Rafał Brzoska.

Prezes i założyciel InPostu Rafał Brzoska / autor: materiały prasowe

Wydatki inwestycyjne w rok wzrosły o 31 proc.

W 2025 roku wydatki inwestycyjne grupy InPost były wyższe rok do roku o 31 proc. i wyniosły 1,8 mld zł.

InPost w 2026 roku oczekuje zwiększonego udziału w rynku, z wolumenami grupy rosnącymi rok do roku na poziomie średnich do wysokich kilkunastu procent. Skorygowana EBITDA grupy ma się utrzymać na stabilnym poziomie.

InPost spodziewa się, że w 2026 roku w Polsce marże powinny pozostać na wysokim poziomie, choć niższym niż w 2025 roku - „w okolicach średnich 40-kilku procent”.

W krajach strefy euro grupa oczekuje lekkiej poprawy rentowności, ponieważ wyższa marża z dostaw out-of-home będzie częściowo kompensowana rozwojem oferty door-to-door. Natomiast w Wielkiej Brytanii i Irlandii InPost spodziewa się wyraźnego odbicia, z poprawą marży skorygowanej EBITDA do poziomu kilku procent.

20 tys. nowych automatów paczkowych

Ponadto, InPost planuje znacząco przyspieszyć rozwój sieci poprzez dodanie ponad 20 tys. automatów paczkowych na wszystkich rynkach w 2026 roku.

W 2025 roku grupa InPost miała 4,1 mld zł skorygowanej EBITDA (wzrost rok do roku o 12 proc.) i 14,7 mld zł przychodów (wzrost o 34 proc.). 51 proc. przychodów grupy pochodzi z rynków zagranicznych.

PAP Biznes, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

