Rząd Niemiec „przepalił” pół biliona euro! Merz to obroni?

Rząd Niemiec zamierzał przeznaczyć około 500 miliardów euro dodatkowych środków z funduszu specjalnego na szkoły, drogi i cyfryzację. Teraz zbiera krytykę od instytutów gospodarczych – pisze portal dw.com/pl

18 marca 2025 r. Bundestag utworzył specjalny fundusz o wartości 500 miliardów euro, z którego miały być finansowane dodatkowe inwestycje w szkoły i przedszkola, linie kolejowe i drogi, badania naukowe i cyfryzację, a także działania mające na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2045 r. Trzy dni później Bundesrat zatwierdził ten pakiet. Tymczasem zdaniem krytyków środki zaciągnięte w marcu przez rząd federalny zostały zmarnowane - wskazuje portal dw.com/pl.

95 procent środków na załatanie dziur budżetowych

Według obliczeń monachijskiego Instytutu Gospodarczego ifo w 2025 r. 95 procent środków zostało wykorzystanych na inne cele. Jak poinformował we wtorek 17 marca prezes ifo Clemens Fuest, środki te posłużyły niemal wyłącznie do załatania dziur budżetowych.

Jest to „poważny problem”, ponieważ pieniądze te powinny trafić na dodatkowe inwestycje, które w dłuższej perspektywie wspierają wzrost gospodarczy – stwierdził Fuest.

Według podanych przez rząd danych, do końca roku zainwestowano już 24 miliardy euro z funduszu specjalnego. Jednak według obliczeń instytutu z Monachium rzeczywiste inwestycje rządu w 2025 roku były wyższe od inwestycji z 2024 roku jedynie o 1,3 miliarda euro. Oznacza to, że powstała luka w wysokości około 23 miliardów euro w postaci nowego zadłużenia, które nie zostało przeznaczone na dodatkowe inwestycje – relacjonuje dw.com/pl.

„Przesunięcie środków”

W podobnym tonie wypowiedział się Instytut Gospodarki Niemieckiej (IW) z Kolonii. 12 miliardów euro z funduszu specjalnego zastąpiło wydatki, które wcześniej były finansowane z budżetu podstawowego. IW blisko związany z pracodawcami, nazwał to „przesunięciem środków” Jak poinformował koloński instytut, z jego własnych analiz wynika, że 86 procent środków zostało wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - dodaje dw.com/pl.

Rzeczywiste wydatki inwestycyjne rządu federalnego, łącznie z funduszem specjalnym, odpowiadają nominalnemu wzrostowi o zaledwie dwa miliardy euro w porównaniu z rokiem 2024, co, jak skrytykował instytut, „wystarczy ledwie na zrównoważenie inflacji”.

Źródło: dw.com/pl; oprac. sek

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Bruksela pod coraz większą presją, ETS trzeba zmienić

Złoto po 10 000 dol.? „Blokada Ormuz to gospodarczy Hitchcock”

Tysiąc supermarketów w jednej chwili zmieniło właściciela!

»»Polski SAFE bez warunków! Wywiad z członkiem zarządu NBP Arturem Soboniem – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24