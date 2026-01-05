Jak się rozjechały drogi Polski i Wenezueli

Losy Polski i Wenezueli łączy niespodziewany symetryczny związek. Przypomniał to wykres pokazujący, jak i kiedy na tle historycznym bogaciły się i biedniały oba kraje.

Kolejny wyraźny przykład, co dzieje się z obywatelami narodu, którzy zaznają piekła , gdy ich kraj znajdzie się w zależności od Rosji – pisze na X internauta o nicku JayinKyiv, przedstawiający się jako „Amerykanin w Kijowie”.

Ilustruje on swój wpis wykresem PKB na głowę mieszkańca Polski i Wenezueli przez ostatnie bez mała 100 lat.

Polska za żelazną kurtyną jako PRL

Na wykresie widać, że od końca II wojny światowej, gdy Polska po decyzjach wielkich mocarstw w Teheranie i Jałcie trafiła za „żelazną kurtynę” w sowiecką strefę wpływów polski PKB per capita w czasach PRL w porównaniu do tego wskaźnika w Wenezueli, która pozostawała krajem kapitalistycznym, w orbicie wpływów Stanów Zjednoczonych, był bez mała dwukrotnie niższy.

Stagnacja lat 80.

Oba kraje pogrążyły się w stagnacji w latach 80. i 90. (w Polsce to okres stanu wojennego i schyłku PRL i pierwszych lat realizacji planu Balcerowicza), ale utrzymywała się jednak przewaga bogactwa w Wenezueli. Dla Polski był to też okres dramatycznej w skali emigracji.

Punkt zwrotny

Gwałtowna zmiana nastąpiła w drugiej połowie lat 90., gdy Polska po zmianie ustrojowej w latach 1989-1990 powoli wychodziła z orbity wpływów ZSRR. Symbolicznym tego finałem było wycofanie się z Polski w połowie 1993 roku ostatnich oddziały Armii Radzieckiej. W 1999 r. Polska przystąpiła do NATO, a w roku 2004 znalazła się w Unii Europejskiej.

Tymczasem w Wenezueli w 1999 roku rozpoczęła się epoka władzy generała Hugo Chaveza (jego następcą był właśnie Nicolas Maduro), który od swojej „rewolucji bolivariańskiej”, czyli stopniowego dystansowania się i wychodzenia ze sfery wpływów USA, potem przeszedł ku wojskowemu reżimowi, aż do dyktatury, coraz bardziej skłaniającej się ku korzystaniu z polityczno-gospodarczej protekcji i ochrony Moskwy.

Od tej pory wykresy pokazujące wypracowywane bogactwo na głowę obywatela Polski i Wenezueli, gwałtownie się rozjechały. Polska bogaciła się na potęgę, a Wenezuela, choć obdarzona wielkimi zasobami naturalnymi, osuwała się obszary biedy, która wypchnęła z kraju za chlebem nawet osiem milionów mieszkańców.

Gdy Polska uciekła z uchwytu Moskwy, Wenezuela przyjęła rosyjski mir. - Polska obecnie gospodarką o wartości 1 biliona dolarów, a Wenezuela cofnęła się do lat 30. XX wieku – podsumowuje JayinKyiv.

Krzysztof Kotowski

