Nowy „prezent” z Mercosur: skażone nasiona słonecznika
Pierwsze partie nasion słonecznika, które dotarły z Argentyny do bułgarskich portów, mają aż pięciokrotnie przekroczoną zawartość pestycydów – a konkretnie malationu i deltametryny.
Nie mogą być w związku z tym przeznaczone na cele konsumpcyjne. Jedyną możliwością ich wykorzystania jest produkcja biopaliw.
Oprócz feralnej dostawy, w drodze jest kolejnych pięć statków transportujących słonecznik. Oznacza to, że do Bułgarii zmierza, lub wkrótce wyruszy w drogę 440 tys. ton słonecznika – najprawdopodobniej również z toksynami. Podobny problem może mieć również Rumunia.
Czym są deltametryna i malation?
O ile ta pierwsza to substancja czynna dość powszechnie stosowana w Unii Europejskiej, o tyle malation – ze względu na silną toksyczność – został wycofany z rynku już blisko 20 lat temu.
Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24
