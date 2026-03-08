Nowy „prezent” z Mercosur: skażone nasiona słonecznika

Pierwsze partie nasion słonecznika, które dotarły z Argentyny do bułgarskich portów, mają aż pięciokrotnie przekroczoną zawartość pestycydów – a konkretnie malationu i deltametryny.

Nie mogą być w związku z tym przeznaczone na cele konsumpcyjne. Jedyną możliwością ich wykorzystania jest produkcja biopaliw.

Oprócz feralnej dostawy, w drodze jest kolejnych pięć statków transportujących słonecznik. Oznacza to, że do Bułgarii zmierza, lub wkrótce wyruszy w drogę 440 tys. ton słonecznika – najprawdopodobniej również z toksynami. Podobny problem może mieć również Rumunia.

Czym są deltametryna i malation?

O ile ta pierwsza to substancja czynna dość powszechnie stosowana w Unii Europejskiej, o tyle malation – ze względu na silną toksyczność – został wycofany z rynku już blisko 20 lat temu.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

