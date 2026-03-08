Jak drogie paliwa odbiją się na inflacji?

Wydaje się bardzo prawdopodobne, że gwałtowne wydarzenia na Bliskim Wschodzie doprowadzą do dłuższej pauzy w cyklu obniżek stóp procentowych.

Środowa decyzja o cięciu stopy referencyjnej o 25 punktów bazowych do poziomu 3,75 proc. opierała się na danych zebranych do drugiej połowy lutego. Można przypuszczać, że ten ruch nie uwzględniał jeszcze potężnego szoku paliwowego, który uderza właśnie w Polską gospodarkę. Notowania surowców rosną, a wyceny ropy osiągają poziom 84 USD za baryłkę WTI. Rynek z kolei nie przestaje w obstawianiu za pomocą instrumentów pochodnych cen rzędu 92 USD lub nawet okolic 100 USD.

Skokowe wzrosty cen diesla i opóźniony wpływ na inflację

Warto zauważyć, że hurtowa cena oleju napędowego w Polsce wzrosła w skali miesiąca aż o 32,8 proc., osiągając poziom 6150 PLN za metr sześcienny. Jest to dynamika wzrostu silniejsza niż podczas wybuchu konfliktu w Ukrainie w 2022 roku. Historyczne dane rynkowe wskazują na silną korelację między cenami paliw a wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI. Wpływ ten jest przesunięty w czasie o około cztery miesiące. Biorąc pod uwagę zależności od 2022 roku, można szacować, że wzrost ceny diesla o 1000 PLN na metrze sześciennym przekłada się na podbicie inflacji o ponad 1 punkt procentowy. Wydaje się możliwe, że letnie odczyty inflacyjne ponownie zaczną niepokoić decydentów oraz konsumentów, jeśli do tego czasu sytuacja na rynku paliw się nie uspokoi.

Jastrzębie sygnały i perspektywy dla stóp procentowych w Polsce

Prawdopodobnie rynek będzie musiał szybko zrewidować oczekiwania dotyczące spadku kosztu pieniądza. Henryk Wnorowski z Rady Polityki Pieniężnej zaznaczył w piątek, że inwestorzy powinni zapomnieć o kolejnych obniżkach tak długo, jak trwa konflikt zbrojny w Iranie. Członek Rady ocenił, że szanse na osiągnięcie w 2026 roku docelowej stopy na poziomie od 3,25 proc. do 3,5 proc. drastycznie spadły. W styczniu roczny wzrost cen konsumpcyjnych zwolnił do 2,2 proc., co było najniższym poziomem od niemal dwóch lat. Obecnie kryzys energetyczny może ponownie wywindować inflację powyżej celu banku centralnego wynoszącego 2,5 proc. Możliwe, że decydenci zachowają niezwykłą ostrożność, a postawa wyczekiwania wydaje się teraz o wiele bardziej uzasadniona. Rynek kontraktów na przyszłą stawkę WIBOR 3M obecnie zakłada, że znajdzie się on na poziomie 3,68 proc. w terminie do roku od dziś. To oznacza wymazanie oczekiwań na istotne dalsze cięcie kosztu pieniądza w Polsce, zostawiając furtkę na jedynie jeszcze tylko jedno cięcie o 25 punktów w tym terminie.

Daniel Kostecki, Analityk Rynków Finansowych CMC Markets Polska

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje