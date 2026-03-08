Zmarł jeden z założycieli firmy Koral

Marian Koral, przedsiębiorca z Nowego Sącza, współtwórca znanej w całej Polsce firmy produkującej lody Koral nie żyje. Odszedł 8 marca po ciężkiej chorobie. Miał 74 lata - pisze portal wPolsce24.tv.

W wieku 74 lat w Nowym Sączu zmarł Marian Koral, współtwórca założonego w 1979 roku w Limanowej Przedsiębiorstwa Produkcji Lodów Koral. Z bratem Józefem w 2016 roku otrzymał od Rady Miasta tytuł Honorowego Obywatela Nowego Sącza - podał na X profil Twój Sącz.

Marian Koral był postacią dobrze znaną w środowisku biznesowym Nowego Sącza. Wraz z bratem Józefem w 1979 roku stworzył firmę, która zdobyła ogólnopolską rozpoznawalność i stała się jednym z liderów na rynku lodów.

Sami bracia Koral stronili od medialnego szumu. W Nowym Sączu pamięta się raczej, że na sukces i bogactwo ciężko pracowali. Kilku lat temu firmę przejęły ich dzieci. W 2024, 2025 i 2026 roku w rankingu według Forbesa Izabela, Monika i Michał Koral znaleźli się w rankingu 100 najbogatszych Polaków.

Oprac. sek

