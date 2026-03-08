Pokazujemy, co i gdzie ma Żurek. Domy, działki, lasy

Telewizja wPolsce24 i tygodnik „Sieci” ujawniają, co dokładnie ma minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Polityk ukrywa majątek przed opinią publiczną, jako jedyny w rządzie utajniając swoje oświadczenie majątkowe.

Oświadczenia majątkowe w Polsce muszą składać i publikować dziesiątki tysięcy osób. Od premiera, przez posłów, samorządowców wszystkich szczebli po na przykład dyrektorów wiejskich szkół i przedszkoli. Zasada jest prosta – pełnisz funkcję publiczną, wszyscy mają prawo wiedzieć, jakim majątkiem dysponujesz.

Wśród polskich polityków jest tylko jedna święta krowa – minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Utajniał on swoje oświadczenia majątkowe jeszcze jako sędzia. Jakikolwiek dostęp do informacji o tym, co ma Żurek, zawdzięczamy tylko postawie Ministerstwa Sprawiedliwości pod rządami Zbigniewa Ziobro, gdzie zapadły decyzje o odtajnieniu oświadczeń Żurka.

Potem jednak nastąpiła zmiana władzy. Ostatnie „sędziowskie” oświadczenie Żurka pozostaje zastrzeżone – Polacy nie mogą do niego zajrzeć. Podobnie jest z oświadczeniem Żurka jako ministra sprawiedliwości. Jest on jedynym członkiem rządu Donalda Tuska, który nie udostępnił dokumentu opinii publicznej.

Dlaczego Waldemar Żurek nie chce pokazać, co ma?

Jego narracja jest następująca: jest prześladowany, hejtowany, czuje się zagrożony. I to mimo, że dysponuje jako minister ochroną. Oświadczenie pokazał premier Donald Tusk, pokazał minister-koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, pokazali wszyscy inni ministrowie (krytykowani często tak samo ostro, jak Żurek), nie pokazał – tylko on.

To jawne kpiny z Polaków. Waldemar Żurek albo nie chce odpowiadać o pytania, za co kupił ziemię, pastwiska, lasy, za co stawia kolejne domy albo po prostu czuje się lepszy od innych, wybrany, niemal święty. Co ciekawe, milczą w tej sprawie nie tylko przedstawiciele władzy, ale i dyżurni eksperci, od innych domagający się „pełnej transparentności”, przestrzegania standardów demokratycznego państwa prawa i tak dalej.

Dziennikarze telewizji wPolsce24 i tygodnika „Sieci” przerywają zmowę milczenia

Dziennikarze telewizji wPolsce24 i tygodnika „Sieci” przerywają tę swoistą zmowę milczenia, pokazując co i gdzie ma Waldemar Żurek.

►Cztery domy (w tym dwa letniskowe),

►hektary ziemi i lasów, łąki,

►grunty orne rozrzucone od Rzeplina w Małopolsce, przez podkrakowskie Bibice, Smerek w Bieszczadach, po Naćmierz nad Bałtykiem.

Reporterzy byli we wszystkich tych miejscach. Skoro wszyscy mogą wiedzieć, gdzie mieszka i co ma Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki czy Donald Tusk, to minister sprawiedliwości, człowiek nadzorujący pracę prokuratury i mający wpływ na to, które śledztwo poprowadzić a które umorzyć, nie może być wyjątkiem.

Reportaż o ukrytym majątku Żurka przedstawi telewizja wPolsce24 w poniedziałek o godz. 20.05.

Zdjęcia posiadłości ministra można też zobaczyć w najnowszym wydaniu tygodnika „Sieci”.

