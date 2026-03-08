Rośnie presja na podwyżki cen autopolis OC

W ostatnich miesiącach ceny ubezpieczenia OC były dość stabilne, ale ubezpieczyciele mierzą się z rosnącymi kosztami szkód. To zwiększa presję na podwyżki. W 2025 r. zgłoszono ponad 1 mln szkód, a wypłaty sięgnęły blisko 12 mld zł. Z danych Rankomat.pl wynika, że w lutym 2026 r. średnia cena OC w Polsce wyniosła 643 zł, a różnice w stawkach między miastami wciąż były wyraźne. Największym zaskoczeniem jest Poznań, który niespodziewanie wskoczył na trzecie miejsce w rankingu najdroższych pod kątem OC miast w Polsce. Średnia składka w lutym była tam wyższa niż w Warszawie i wynosiła 795 zł.

Dane pokazują, że po dynamicznych wzrostach w 2024 i 2025 roku rynek wyraźnie się uspokoił. Od kilku miesięcy średnia składka utrzymuje się w przedziale 640–670 zł, a zmiany między kolejnymi miesiącami są kosmetyczne. Lutowy spadek o 5 zł nie oznacza więc wyraźnego zwrotu trendu, lecz raczej kontynuację stabilizacji.

Ceny autopolis OC od stycznia 2025

Dla porównania w styczniu 2023 roku średnia polisa kosztowała 490 zł, a najwyższy poziom w analizowanym okresie odnotowano w maju 2025 roku – 711 zł. Obecne ceny są niższe niż ubiegłoroczny szczyt oraz niższe o 41 zł niż w lutym ubiegłego roku, ale wciąż znacząco wyższe niż dwa lata temu.

„W skali całego rynku presja kosztowa pozostaje jednak wysoka. Z danych KNF wynika, że w 2025 roku poszkodowani zgłosili ponad 1 mln szkód z OC (wzrost o 2,4 proc. rok do roku). Ubezpieczyciele wypłacili łącznie blisko 12 mld zł odszkodowań (wzrost o 8,2 proc. rdr). Taka presja kosztowa przy obecnych minimalnych zmianach w średniej cenie OC w dłuższej perspektywie może przełożyć się na podwyżki. „Przeszkodzić” im może tylko wolnorynkowa konkurencja o klienta” – komentuje Aleksandra Wilczyńska, Head of Auto w Rankomat.pl.

Poznań w gronie najdroższych miast

Zróżnicowanie stawek między miastami pozostaje znaczące. W lutym 2026 roku najwięcej za OC płacili kierowcy z Wrocławia (863 zł) i Gdańska (855 zł). Najtaniej było w Opolu (621 zł) i Rzeszowie (622 zł). Różnica między najdroższym a najtańszym miastem wyniosła 242 zł. Tylko w Rzeszowie i Opolu kierowcy płacili mniej niż średnia krajowa.

Ceny autopolis OC w miastach

Największym zaskoczeniem jest poziom cen w Poznaniu, gdzie średnia wyniosła 795 zł i była wyższa niż w Warszawie, Szczecinie i Łodzi. Dzięki temu stolica Wielkopolski stała się trzecim najdroższym miastem pod względem mediany ceny OC.

W województwach bez większych zmian

Różnice pomiędzy województwami są znacznie mniejsze niż w przypadku miast. Dodatkowo tylko w pięciu z nich (kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim, mazowieckim, dolnośląskim i pomorskim) średnia cena OC była wyższa niż średnia krajowa. Najwyższe ceny odnotowano w pomorskim (733 zł), a najniższe w podkarpackim (549 zł). Różnica między tymi regionami sięgnęła 184 zł.

Ceny autopolis OC w województwach

Wyższe koszty OC częściej dotyczą kierowców, którzy w ostatnim roku spowodowali szkodę. Najnowsze statystyki pokazują, że do zdarzeń najczęściej dochodziło w piątki – tego dnia zgłoszono 17,4 proc. wszystkich szkód z OC. Najrzadziej szkody zgłaszano w niedziele (7 proc.). To dane, które pokazują skalę i rozkład ryzyka w ciągu tygodnia.

