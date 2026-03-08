Żegnajcie tanie laptopy i smartfony!

Braki chipów odbijają się coraz szerszym echem i mają coraz większy wpływ na kolejne rynki. Analitycy zgodnie twierdzą, że najbardziej odczuwalny będzie on w przypadku budżetowej elektroniki konsumenckiej, a w swoich najnowszych raportach renomowane firmy analityczne twierdzą nawet, że niektóre bardzo popularne kategorie urządzeń w ogóle znikną ze sprzedaży i już do niej nie wrócą, zapowiadając zupełnie nową normalność – pisze portal businessinsider.com.pl.

Gartner w swoim raporcie opisuje największe od ponad dekady skurczenie się rynku komputerów osobistych i smartfonów. Analitycy tej firmy prognozują, że pod względem wolumenu rynek PC zmniejszy się w tym roku o 10,4 proc., a rynek smartfonowy — o 8,4 proc.

Eksplozja cen chipów pamięci i procesorów

Powód? Przede wszystkim eksplozja cen pamięci. Gartner szacuje, że do końca 2026 r. łączny koszt DRAM i SSD ma wzrosnąć aż o około 130 proc., co podbije średnie ceny komputerów o 17 proc., a smartfonów o 13 proc. względem roku ubiegłego. W takich warunkach rynkowych klienci częściej odkładają zakupy, a producenci odchudzają ofertę w najniższych półkach cenowych – pisze portal businessinsider.com.pl**.

Udział pamięci w koszyku kosztów materiałów przeciętnego peceta ma podskoczyć z 16 proc. w 2025 r. do 23 proc. w 2026 r. — poziomu, który odcina producentom możliwość „wchłaniania” podwyżek w najtańszych konfiguracjach, w których marże są bardzo niskie.

W rezultacie segment laptopów poniżej 500 USD, czyli 2000-2500 zł, staje się nieopłacalny i — jak ostrzega Gartner — zniknie do 2028 r. Szczególnie mocno odczują to na przykład rodzice i studenci, wśród których te najbardziej budżetowe komputery przenośne są bardzo popularne - ostrzega businessinsider.com.pl.

Skurczy się też rynek tanich smartfonów

Presja kosztowa nie ominie też smartfonów. Analitycy z IDC są nawet bardziej pesymistyczni niż ci z Gartnera, ponieważ twierdzą, że pod względem wolumenu skurczy się on nie o 8,4, a aż o 12,9 proc. Także tutaj najmocniej ucierpieć ma segment urządzeń budżetowych

