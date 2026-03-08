Kierowcy, noga z gazu! Pierwsi już stracili prawo jazdy

Policjanci od pierwszego dnia obowiązywania nowych przepisów zatrzymują kierowców przekraczających dopuszczalną prędkość powyżej 50 km/h poza terenem zabudowanym na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych. Za to wykroczenie kierowcy dostają też po kilkanaście punktów karnych i kilkutysięczne mandaty.

Przepisy pozwalające na zatrzymywanie na trzy miesiące prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym weszły w życie we wtorek 3 marca. I choć policja nie dysponuje jeszcze statystykami dotyczącymi liczby odebranych na ich podstawie praw jazdy poza terenem zabudowanym to - jak zapowiadała - dla piratów drogowych nie ma taryfy ulgowej.

Pierwsi kierowcy, którzy stracili prawo jazdy

Już pierwszego dnia obowiązywania nowych przepisów przekonał się o tym kierujący BMW, który do kontroli został zatrzymany przez policjantów ruchu drogowego z Krosna Odrzańskiego (Lubuskie). Mężczyzna, przy ograniczeniu do 90 km/h, jechał z prędkością 142 km/h; stracił prawo jazdy na trzy miesiące, dostał mandat w wysokości 1,5 tys. zł i 13 punktów karnych.

Zaledwie dzień po wejściu w życie nowych przepisów prawo jazdy na trzy miesiące stracił kierujący Land Roverem. Mężczyzna jechał 164 km/h na drodze pomiędzy Dubinami a Narwią (Podlaskie), gdzie obowiązuje ograniczenie do 90 km/h. Został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tys. złotych, a na jego konto trafiło 15 punktów karnych.

3 tys. zł mandatu oraz odebranie prawa jazdy na trzy miesiące to z kolei kara dla 51-letniego kierującego Renault. Zatrzymali go kędzierzyńsko-kozielscy (Opolskie) policjanci drogówki, którzy sprawdzali prędkość kierowców na drodze krajowej nr 45. Zatrzymany przez nich 51-latek jechał z prędkością 141 km/h przy prędkości dopuszczalnej 90 km/h. Wysoki mandat to wynik popełnienia wykroczenia w warunkach recydywy.

Na drodze krajowej nr 38 (Opolskie) funkcjonariusze z grupy SPEED poruszający się nieoznakowanym radiowozem, zatrzymali do kontroli 19-latkę kierującą Volkswagenem. Kobieta pędziła 143 km/h przy obowiązującym ograniczeniu do 90 km/h. Młoda kierująca, która prawo jazdy posiadała od niespełna roku straciła je na trzy miesiące. Została również ukarana mandatem w wysokości 1,5 tys. zł, a na jej koncie pojawiło się 13 punktów karnych.

Nadmierna prędkość jest główną przyczyną wypadków drogowych

Policjanci przypominają, że nadmierna prędkość jest główną przyczyną wypadków drogowych, w tym tych najtragiczniejszych w skutkach. „Dlatego tak istotne jest dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze oraz przestrzeganie obowiązujących ograniczeń. Przekraczając prędkość zmniejszasz szansę na uniknięcie zdarzenia, zwiększasz natomiast siłę uderzenia, co skutkuje poważniejszymi obrażeniami, a nawet śmiercią uczestników wypadków” - podkreślają.

Apelują do kierowców o rozwagę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

Nowe okoliczności odbierania prawa jazdy

Zmiany, które weszły w życie 3 marca, to efekt opracowanej przez resort infrastruktury nowelizacji Prawa o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz mobilność młodych osób.

Odbieranie na trzy miesiące prawa jazdy kierowcom, którzy przekroczą dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym to jedna z kluczowych zmian nowelizacji. Dotychczas prawo jazdy za tzw. 50 plus można było stracić, przekraczając prędkość na terenie zabudowanym. Z uwagi na statystyki, które pokazują, że większość ofiar śmiertelnych wypadków drogowych to skutek zdarzeń poza obszarem zabudowanym, spowodowanych jazdą z nadmierną prędkością, przepis ten rozszerzono.

Zgodnie z przepisami, osoba kierująca pojazdem pomimo zatrzymania jej prawa jazdy lub elektronicznego prawa jazdy, będzie karana cofnięciem uprawnień, a nie – jak wcześniej – jedynie przedłużeniem zakazu do sześciu miesięcy. Chodzi o wyeliminowanie częstego łamania zakazu jazdy samochodem w okresie zatrzymanego prawa jazdy.

Marcin Chomiuk (PAP), sek

