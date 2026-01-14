IT bez mitów. Jak Dominik zamienił pracę w fast foodzie na kodowanie i stabilność

Według najnowszego badania Mate academy i Jooble, coraz więcej osób wchodzi do świata IT bez zbędnego romantyzmu. Zamiast mitycznej „pasji do technologii” wybierają pragmatyzm: rozwój, stabilność i konkretne zarobki.

Świetnym przykładem jest Dominik Dudek, który jeszcze kilka lat temu pracował w McDonald’s dorabiając jako grafik-freelancer, a dziś jest frontend developerem. Tworzy funkcjonalne i przyjazne dla użytkownika rozwiązania, jednocześnie dbając o jakość kodu i stosowanie najlepszych praktyk.

Doświadczenie spoza IT jako atut

Zanim trafił do branży technologicznej, Dominik pracował w call center, drukarni, grafice i restauracji fast food. Wszystkie te doświadczenia okazały się niezwykle przydatne.

„Praca w gastronomii nauczyła mnie dyscypliny i komunikacji. Grafika wyrobiła dbałość o detale i myślenie projektowe. Wszystko to pomaga mi dziś w pracy frontendowej” – mówi Dominik.

Decyzja o przebranżowieniu

Momentem zwrotnym była praca przy startupie podczas zagranicznych praktyk. Kontakt z produktem cyfrowym „od kuchni” wzbudził ciekawość i chęć nauki programowania.

„Chciałem zrozumieć mechanizmy stojące za produktami cyfrowymi. IT dawało stabilność i rozwój” – dodaje.

Dlaczego Mate academy

Wybierając ścieżkę nauki, Dominik postawił na praktyczność, przejrzystą strukturę i przygotowanie do rynku pracy.

„Zależało mi na nauce na realnych zadaniach, a nie wyłącznie teorii. W Mate academy pracowałem nad projektami zbliżonymi do tych w firmach, a materiały były starannie uporządkowane” – podkreśla.

Dominik Dudek / autor: Materiał prasowy

Model nauki w Mate academy opiera się na pracy projektowej, wsparciu mentorów-praktyków oraz przygotowaniu do procesów rekrutacyjnych – od portfolio po rozmowy techniczne.

Nauka i inwestycja czasu

Dominik nie rzucił wszystkiego z dnia na dzień. Na naukę poświęcał średnio 3 godziny dziennie, łącząc ją z obowiązkami zawodowymi.

„Traktowałem to jak długoterminowy projekt. Każda godzina pracy nad kodem miała konkretny cel” – wspomina.

Od kursu do pierwszej oferty

Po ukończeniu kursu Dominik budował portfolio w projektach startupowych i komercyjnych. Systematyczne szukanie pracy zajęło mu 3–4 miesiące.

„Pracodawca docenił moją determinację i podejście do rozwiązywania problemów. Nie chodziło o znajomość wszystkich technologii, ale o gotowość do nauki” – mówi.

Stabilność zamiast „mitu IT”

Wejście do IT zmieniło życie Dominika nie tylko zawodowo:

„Zyskałem czas, zniknęły dalekie dojazdy, a praca zdalna pozwala funkcjonować w komfortowym środowisku. Zarobki wzrosły, a elastyczne godziny pozytywnie wpływają na work-life balance. Mam energię na rozwój i pasje po pracy” – podkreśla.

Porady dla juniorów

Dominik dzieli się radami dla osób rozpoczynających karierę w IT:

• Nie martw się, jeśli nie piszesz setek linijek kodu codziennie. Myślenie, planowanie i analiza problemu są równie ważne.

• Pytaj śmiało – ciekawość i chęć nauki przyspieszają przyswajanie wiedzy.

• Nie bój się, że coś zepsujesz! Ucz się metodą prób i błędów, równocześnie czytając i starając się zrozumieć temat.

• Poświęcony czas zawsze przynosi efekty – naukę można zacząć w każdym wieku.

Przebranżowienie jako trend rynkowy

Jak wskazują eksperci Mate academy, coraz więcej osób traktuje wejście do IT jako racjonalną decyzję ekonomiczną, a nie spełnienie marzeń.

„Kandydaci z doświadczeniem spoza IT często szybciej adaptują się do pracy zespołowej i realiów biznesowych. To jeden z powodów, dla których takie profile są dziś coraz częściej doceniane przez pracodawców.”

[Mate academy] Mate academy to startup edukacyjno-technologiczny; głównym produktem firmy jest platforma do nauki programowania oferująca szeroką gamę kursów tematycznych, które pomogły już zdobyć pracę ponad 5 500 osób. Mate academy została uznana za „Rising Star” startup w Europie przez Atomico, Google for Startups i Dealroom.co.

Artykuł sponsorowany