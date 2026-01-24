Mularczyk: niech to Niemcy sfinansują Polsce wejście do Rady Pokoju

1 mld dolarów za przystąpienie do Rady Pokoju tworzonej przez Donalda Trumpa to nie mało. Co ma zrobić Polska, która otrzymała zaproszenie do tego grona, na ręce prezydenta Karola Nawrockiego. „Pozyskać je z niemieckich rezerw złota zdeponowanych w Waszyngtonie przez Bundesbank, jako część reparacji” - wskazuje europoseł PiS Arkadiusz Mularczyk – notuje portal wPolityce.pl.

Zgodnie z oficjalnym raportem rządu polskiego, który przygotowało grono wybitnych ekspertów z różnych dziedzin Niemcy są nam winni w sumie 6 bilionów 220 miliardów złotych. To zadośćuczynienie za straty w ludności, okupację, niszczenie polskich miast i wsi, rabunek, wyzysk terenów okupowanych i przymusowe roboty. Raport przygotowany pod kierunkiem ówczesnego wicemistrza spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyka trafił do rąk kanclerza Niemiec oraz przedstawicieli wielu innych krajów, w tym kongresmenów USA. Niestety obecny rząd Donalda Tuska sprawę omija, co jest bardzo na rękę władzom w Berlinie – przypomina Robert Knap z wPolityce.pl..

Niech Niemcy zapłacą złotem

Europoseł Arkadiusz Mularczyk uważa, że sprawy reparacji nie wolno odkładać na dalszy plan i należy ją ciągle przedstawiać Niemcom prowadząc bieżącą politykę. Choćby w zakresie przystąpienia do Rady Pokoju, która powstaje pod egidą Donalda Trumpa. Prezydent USA zaprosił do niej przedstawicieli wielu krajów, ale zażądał, aby wpierw wpłacili 1 mld dolarów na tworzącą się nową strukturę, która zajmowałaby się sprawami trwających konfliktów, w szczególności na Bliskim Wschodzie. Zaproszenie otrzymał także prezydent Karol Nawrocki, ale jego zgoda na przystąpienie do Rady Pokoju jest uzależniona od stanowiska rządu i parlamentu, takiej woli jak na razie ze strony obozu rządzącego nie ma.

Mularczyk ma jednak pomysł na finansowe wsparcie polskich aspiracji przystąpienia do Rady Pokoju.

_Mój pomysł na 1 mld dolarów dla Rady Pokoju: pozyskać je z niemieckich rezerw złota zdeponowanych w Waszyngtonie przez Bundesbank - jako część reparacji. To mniej niż 1 promil tych rezerw. Dlatego warto poprosić Donalda Trumpa, by to umożliwił_ — wskazał we wpisie na X europoseł Arkadiusz Mularczyk.**.

Dla Niemiec – symboliczny koszt. Dla „pojednania niemiecko-polskiego” – pierwszy mały symboliczny kroczek - podsumował Arkadiusz Mularczyk.

»» Więcej o propozycji posła Arkadiusza Mularczyka czytaj na portalu wPolityce.pl w publikacji Jest pomysł, jak pozyskać 1 mld dolarów, aby wejść do Rady Pokoju. Mularczyk: Warto poprosić Trumpa, by to umożliwił

Oprac. sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Obajtek ostrzega: milionom Polaków grozi ruina finansów

Usterki auta, za które stracisz dowód [Pełna lista]

Port Haller: na potrzeby gospodarki i wojska

»»Po co nam tyle złota w NBP? – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24