Cenniki transportu ostro w górę. Ile zapłaci biznes?

Wielki przewoźnik firma Raben Logistic Polska podał w internecie, jakie będzie stosować stawki tzw. dodatku drogowego, które mają zrekompensować podwyżkę opłaty elektronicznej za przejazd oraz poszerzenie sieci płatnych dróg od 1 lutego.

13 stycznia 2026 roku zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Rady Ministrów podnoszące z dniem 1 lutego 2026 wysokość stawek opłaty elektronicznej o 40 proc. w stosunku do poprzedniej zmiany z 2025 roku oraz zwiększające sieć dróg płatnych w Polsce o 645 km.

Podwójne uderzenie po kieszeni

Rząd Donalda Tuska zdecydował po pierwsze, że rozszerzy sieć dróg krajowych objętych elektronicznym poborem opłat. Po zmianach opłata będzie pobierana na sieci blisko 5,9 tys. km dróg krajowych.

Po drugie z rozporządzenia wynika, że wzrosną stawki za przejazd siecią dróg płatnych pojazdów o masie powyżej 3,5 t i autobusów. Podwyżka wyniesie 40-42 proc., w zależności od klasy emisji spalin i masy pojazdu.

Co zobaczymy w cennikach firm transportowych?

Wielki przewoźnik towarów firma Raben Logistic Polska ujawniła KLIKNIJ TUTAJ, ile będzie wynosił jej „dodatek drogowy”, czyli „dodatkowa opłata z tytułu wykonywania usług przewozowych po drogach podlegających obowiązkowi poboru opłaty elektronicznej oraz płatnych autostradach koncesyjnych”.

Jest on skalkulowany tak, aby odpowiadał kosztom związanym z koniecznością ponoszenia opłaty elektronicznej oraz opłat za przejazd autostradami koncesyjnymi, przy uwzględnieniu struktury taboru oraz sieci połączeń” i jest liczony jako procent od podstawowej stawki transportowej.

I tak od 1 lutego 2026 r.:

► w przypadku przewozów krajowych dodatek wzrośnie z 14,56 proc. podstawowej stawki transportowej do 21,70 proc.

►W przypadku przewozów międzynarodowych dodatek drogowy wzrośnie z 5,88 proc. podstawowej stawki transportowej do 8,76 proc.

Jak łatwo policzyć dodatek drogowy wzrośnie o około 49 proc.

Jest pytaniem retorycznym, co się stanie dalej: jak zareagują w swoich cennikach firmy korzystające z transportu i jak to się odbije na cenach towarów i usług po 1 lutego?

Mówiąc najkrócej: będzie drożej!

A przecież nie będzie to jedyna podwyżka, z jaką już niedługo będą musieli zmierzyć się Polacy, o czym pisze choćby europoseł Daniel Obajtek zapowiadając wiosenną kumulację podwyżek związanych z ogrzewaniem: Obajtek ostrzega: milionom Polaków grozi ruina finansów

Krzysztof Kotowski, redaktor prowadzący wGospodarce.pl

