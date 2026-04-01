Tusk wykluczył z pomocy trzy miliony Polaków tankujących LPG

Polska Izba Gazu Płynnego zaapelowała o objęcie autogazu LPG obniżką VAT w rządowym pakiecie „Ceny Paliw Niżej”. Według Izby, pominięcie tego paliwa uderza w 2,5-3 mln kierowców i prowadzi do nierównego traktowania użytkowników.

Dyskryminacja mniej zamożnych i mikrofirm

Jedną decyzją Ministra Finansów z CPN wykluczonych zostało 3 milinów kierowców korzystającym z LPG. To tyle Polek i tylu Polaków, ile łącznie mieszka w pięciu dużych miastach wielkości Krakowa, Łodzi, Wrocławia, Poznania i Lublina. Zapowiedziana w czwartek przez Rząd obniżka cen paliw w poniedziałek okazała się niestety obniżką tylko dla części obywateli. Samo nasuwa się pytanie, czy wpływ na tę decyzję miał fakt, że kierowców korzystających z autogazu najczęściej spotyka się poza miastami czy dużymi aglomeracjami, nierzadko są to osoby, które świadomie szukają oszczędności w obliczu rosnących kosztów życia. Zupełnie nie robię sobie żartów z tego poważnego problemu, ale skrót CPN chyba należy od dzisiaj tłumaczyć: Ciągle Pomijamy Najuboższych. Rozpoczęcie prac nad pakietem było zapowiadane jako zmiana, która miała być szybka i sprawiedliwa. Udała się tylko jedna część tej zapowiedzi. Fakt, dokumenty przez Rząd i Ministra Finansów były procedowane szybciej niż zwykle. Trudno jednak mówić, że mechanizm obniżek cen jest sprawiedliwy, skoro co dziesiąty, co dziewiąty kierowca w Polsce został przez rządzących zignorowany. To jakby Rząd powiedział tym wszystkim obywatelom: radźcie sobie sami, dla nas liczą się tylko ci, którzy korzystają z benzyny i oleju napędowego. To nie przeoczenie. To decyzja, która z czasem może pogłębiać nierówności- powiedział Paweł Bielski, prezes Polskiej Izby Gazu Płynnego.

Trzy miliony kierowców poszkodowanych

Szacuje się, że kierowców korzystających z LPG jest w Polsce od 2,5 do 3 milionów. Bazując na dostępnych danych z raportów i ewidencji, udział aut z instalacją na LPG waha się od 11,7 do 13,4 proc. na tle wszystkich samochodów w kraju. Z autogazu korzystają najczęściej osoby mniej zamożne, świadomie szukające oszczędności, a także mikro- lub mali przedsiębiorcy, istotni z punktu widzenia rynków lokalnych, często działający poza największymi metropoliami, tacy jak piekarze, taksówkarze czy rolnicy.

Potrzeba też decyzji, które będą konkretną odpowiedzią na niestabilne ceny LPG, które od wybuchu wojny z 534 dolarów za tonę na koniec lutego skoczyły do poziomu 927 dolarów za tonę i stale rosną - wskazuje Polska Izba Gazu Płynnego.

PIPG wylicza, że nieuwzględnienie autogazu LPG w rządowym pakiecie CPN oznacza:

• nietraktowanie wszystkich paliw, których Polki i Polacy używają w autach jako napędu silnikowego, w jednakowy i sprawiedliwy sposób;

• doprowadzenie do sytuacji, w której ponad 1 na 10 kierowców w Polsce jest pokrzywdzony,

• brak troski o obywateli spoza dużych ośrodków aglomeracyjnych, nierzadko z rodzin o niższych dochodach – to właśnie oni najczęściej korzystają z LPG;

• zignorowanie w szybkim tempie rosnących cen za autogaz;

• nie uwzględnienie skomplikowanej sytuacji na rynku LPG (w związku z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie, wahaniami cen LPG, coraz większymi problemami z dostępnością produktu, unijnym embargiem na LPG z Rosji, które weszło w życie w grudniu 2024 roku, a następnie na izobutan i n-butan obowiązującym od stycznia 2026 roku, które pociągały za sobą konieczność zmiany dostaw do Polski z kierunku wschodniego na zachodni).

W niedzielę weszła w życie nowelizacja zmieniająca m.in. ustawę o zapasach ropy naftowej. Wprowadziła ona mechanizm wyliczania maksymalnej ceny paliw, jaka ma obowiązywać na stacjach. Nowela przewiduje, że w okresie obowiązywania obniżonych stawek VAT (od 31 marca), podmioty dokonujące sprzedaży paliwa będą zobowiązane do stosowania ceny sprzedaży nie wyższej niż cena maksymalna.

Materiały Polskiej Izby Gazu Płynnego, PAP, oprac. Krzysztof Kotowski

