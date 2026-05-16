Katastrofa budżetu rządu Tuska coraz bliżej!

Suma deficytów budżetowych za trzy lata rządów Donalda Tuska wyniesie około 750 mld zł, a długu publicznego zbliży się do astronomicznej sumy 1,1 biliona złotych i to oznacza, że będziemy najszybciej zadłużającym się krajem w Unii Europejskiej – wskazuje dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł PiS w komentarzu na portalu wPolityce.pl.

Wczoraj ministerstwo finansów opublikowało komunikat dotyczący wykonania budżetu za okres styczeń-kwiecień 2026 rok, z którego wynika, że zaledwie po 4 miesiącach realizacji budżetu, deficyt wynosi już blisko 90 mld zł. To niespotykana sytuacja w polskich finansach publicznych po roku 1990, a więc w ciągu ostatnich ponad 35 lat, żeby w sytuacji wzrostu PKB w I kwartale wynoszącym 3,4 proc., w budżecie państwa, zaledwie po 1/3 roku, mielibyśmy tak dramatycznie wysoki deficyt budżetowy – pisze ekonomista na wPolityce.pl.

Prawie 90 mld zł deficytu budżetowego za 4 miesiące tego roku, to fragment większej całości, czyli pogłębiającej się zapaści polskich finansów publicznych w ciągu blisko 2,5 roku rządów koalicji 13 grudnia - dodaje Zbigniew Kuźmiuk.

Zupełnie dramatycznie pod tym względem wygląda rok 2026, bo to już trzeci budżet z deficytem aż 272 mld zł i wspomnianym już wynoszącym prawie 90 mld zł deficytem zaledwie po 4 miesiącach tego roku, a tak naprawdę już z deficytem wynoszącym blisko 100 mld zł, że względu na „sztuczne” powiększenie dochodów z VAT w styczniu tego roku.

Polska coraz bliżej wariantu greckiego

Ale przecież nie tylko o deficyty budżetowe tu chodzi, rząd Tuska chętnie pożycza także poza budżetem ,żeby finansować zadania publiczne, co skutkuje tym , że dług publiczny liczony metodą unijną ESA2010 , wyniósł w 2024 roku około 320 mld zł, w 2025 roku najprawdopodobniej ponad ponad 324 mld zł, a w 2026 roku, wg prognozy ma przekroczyć 400 mld zł. A więc tylko suma deficytów budżetowych za 3 lata wyniesie ok 750 mld zł, a długu publicznego zbliży się do astronomicznej sumy 1,1 biliona złotych i to oznacza, że będziemy najszybciej zadłużającym się krajem w Unii Europejskiej - alarmuje parlamentarzysta.

Ostrzega w tej sprawie także KE, która ostatnio raporcie opublikowanym w lutym tego roku, podała dane, że jeżeli tempo zadłużania Polski nie spowolni, to w ciągu 10 lat, a więc do roku 2036, dług publiczny przekroczy aż 107 proc. PKB ,co oznaczałoby tak naprawdę, realizację wariantu greckiego.

Domański robi dobrą minę do złej gry

_Mimo coraz bardziej dramatycznych informacji związanych z realizacją kolejnych budżetów koalicji 13 grudnia, w tym szczególnie tego tegorocznego, minister finansów Andrzej Domański cały czas robi dobrą minę do złej gry i publicznie twierdzi, że nic złego w z budżetem się nie dzieje. A przecież 90 mld zł deficytu po 1/3 roku i dochody wykonane na poziomie 29 proc. ,a wydatki na poziomie 30 proc. planowanych, choć upływ czasu do już 33,3 proc., pokazują, że gdyby minister realizował wydatki budżetowe zgodnie z upływem czasu, deficyt byłby o 30 mld zł wyższy i wynosił blisko 120 mld zł_ - wylicza ekonomista.

Katastrofa budżetowa za rządów koalicji 13 grudnia, coraz bliżej! - posumowuje autor komentarza.

