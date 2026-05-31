Rozdają po 8 tys. zł na... zbieranie wody

Od 22 czerwca będzie można składać wnioski na maksymalnie 8 tys. zł dofinansowania do zbierania deszczówki przy domach jednorodzinnych - poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Budżet programu to 173 mln zł. Szczegółowe zasady programu zostaną opublikowane w poniedziałek 1 czerwca na stronach internetowych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Resort zwrócił uwagę, że powszechne osuszanie terenów podmokłych, postępujące uszczelnianie powierzchni i tzw. betonoza powodują, że w Polsce pogłębia się susza glebowa, a poziom wód gruntowych obniża się. W efekcie wysychają płytkie studnie i dochodzi do przesuszenia gleby.

Poprawie sytuacji mają służyć działania z zakresu małej retencji i zatrzymywaniu wód opadowych, także przy domach. Według MKiŚ Polska może w ten sposób nawet podwoić swój potencjał retencyjny.

„Jednym z takich działań jest właśnie program »Mikroretencja«. Ma on wspierać adaptację do zmian klimatu poprzez rozwój lokalnej, rozproszonej retencji oraz ograniczanie skutków suszy i innych zagrożeń klimatycznych. Budżet programu wynosi 173 mln zł i jest finansowany ze środków FEnIKS 2021-2027” - wskazał resort.

W poniedziałek 1 czerwca poznamy szczegóły programu „Mikrorenetncja”

Nabór wniosków rozpocznie się 22 czerwca; dofinansowanie obejmie koszty kwalifikowane poniesione od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2027 r. Dokumenty określające szczegółowe zasady programu zostaną opublikowane 1 czerwca na stronach internetowych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wnioski będzie można składać tylko elektronicznie.

Kto i na jakie inwestycje może dostać dofinansowanie?

Dofinansowanie wyniesie maksymalnie 8 tys. zł na jedno przedsięwzięcie i obejmie do 90 proc. kosztów kwalifikowanych.

Program jest skierowany do osób fizycznych będących właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych jednorodzinnymi budynkami mieszkalnymi. Dofinansowanie nie będzie mogło zostać przyznane na nieruchomość wykorzystywaną do działalności gospodarczej lub rolniczej.

Pieniądze będzie można otrzymać na zakup, dostawę, montaż, budowę lub rozbudowę i uruchomienie instalacji do zbierania wód opadowych i roztopowych, ich magazynowanie, retencjonowania wód opadowych i roztopowych w gruncie oraz wykorzystywania deszczówki np. do podlewania ogrodu.

PAP, sek

