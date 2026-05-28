CD Projekt i XTB pod presją

Środowe zmagania upłynęły pod znakiem wyczekiwania i mieszanych nastrojów na globalnych parkietach. Uwaga inwestorów skupiona była na doniesieniach płynących z Bliskiego Wschodu i ruchach cenowych kontraktów na ropę, a w Warszawie uwagę przyciągały gwałtowne ruchy na pojedynczych podmiotach. Na tle zachodnioeuropejskich indeksów największym wygranym okazał się szwajcarski SMI, który po dobrym otwarciu przez resztę dnia poruszał się w kanale poziomym, końcowo umacniając się o 0,75 proc.. Przewaga kupujących uwidoczniła się również w Hiszpanii, gdzie IBEX zamknął się wyraźnie nad kreską (+0,49 proc.). Optymizm dał o sobie znać w Paryżu, gdzie pomimo wyprzedaży komponentów w drugiej połowie środowej sesji, CAC40 zamknął się silniejszy o 0,43 proc. Po spokojnych sesjach nieznacznie nad kreską zamknęły się indeks giełdy we Frankfurcie DAX oraz najważniejszy europejski indeks STOXX, odpowiednio o 0,13 proc. i 0,03 proc. Rodzynkiem okazał się włoski FTSE MiB, który po słabej końcówce osłabił się o 0,64 proc. Inwestorzy wyprzedawali 10-letnie niemieckie bundy, co przełożyło się na nieznaczny wzrost rentowności, które utrzymują się poniżej 3 proc.

Warszawski parkiet zakończył środowy handel pod presją sprzedających. Najsilniejszej przecenie uległa druga i trzecia linia spółek. Po sesji charakteryzującej się utrzymującym trendem spadkowym o 1,12 proc. osłabił się sWIG80. Za sprawą m.in.: XTB (-8,31 proc.), JSW (-5,11 proc.) oraz ASBIS (-3,68 proc.), o 0,90 proc. przecenił się mWIG40. W centrum uwagi znalazł się CD Projekt, który przecenił się o 7,54 proc. przy obrotach wynoszących 487 mln zł. Katalizatorem okazały się doniesienia o nowym dodatku do kluczowego produktu spółki, Wiedźmina 3, planowanym na następny rok, co zostało odebrane jako sygnał prawdopodobnego przesunięcia premiery następnej generacji Wiedźmina na 2028 r. Jeszcze większej 8,31-procentowej przecenie poddały się akcje brokera XTB, po wtorkowym artykule w PB o planach KNF dotyczących ograniczenia praktyk sprzedaży ryzykownych instrumentów CFD klientom detalicznym. Rynek odebrał to jako potencjalne zagrożenie dla kluczowego źródła rentowności brokera, bo choć aktywa klientów w akcjach i ETF-ach są już istotnie większe niż w CFD, to właśnie ta linia biznesu pozostaje głównym silnikiem spółki. Indeks szerokiego rynku WIG zamknął dzień pod kreską, słabszy o 0,45 proc.. Na tym tle najlepiej poradziły sobie krajowe blue chipy, reprezentowane przez WIG20, który przecenił się o 0,28 proc.. Rentowności benchmarkowych 10-letnich SPW po nieznacznym wzroście znajdują się na poziomie 5,793 proc.

Amerykańskie agregaty zakończyły handel nieznacznymi wzrostami, przy podwyższonej zmienności wywołanej doniesieniami z Bliskiego Wschodu. Największym wygranym okazał się indeks zrzeszający spółki przemysłowe DJIA, który umocnił się o 0,36 proc.. Indeks szerokiego rynku S&P500 oraz technologiczny Nasdaq Composite zamknęły się nieznacznie nad kreską, odpowiednio o 0,02 proc. i 0,07 proc. Spadkowy okazał się natomiast agregat małych spółek Russell2000, który po płaskiej sesji zakończył dzień słabszy o 0,02 proc.. Niezmiennie w centrum uwagi pozostawały półprzewodniki: Micron wzrósł o 3,63 proc., osiągając bilion dolarów kapitalizacji i wchodząc do tzw. „1 trillion club”.

Poranne spojrzenie na rynki azjatyckie przynosi mieszany obraz rynku. Na półtorej godziny przed otwarciem handlu w Europie wyprzedaż aktywów ryzykownych obserwujemy w Japonii: Nikkei traci 0,90 proc., a Topix 0,73 proc. Brak zdecydowania uwidocznił się w Chinach: od początku notowań na Hang Sengu obserwujemy wyprzedaż aktywów udziałowych, przez co indeks traci 1,66 proc.. Z kolei indeks kontynentalnych Chin Shanghai Composite pozostaje na ten moment nieznacznie nad kreską (+0,02 proc.). Nieznaczna wyprzedaż widoczna jest w Indiach: Sensex traci 0,19 proc., a Nifty 0,03 proc.. Wysoka koncentracja przekłada się na wyższą zmienność na KOSPI, który spada o 2,36 proc. W godzinach porannych nieznacznie drożeje ropa (+2,97 proc.): kontrakt na Brent handlowany jest po 95 dolarów za baryłkę. Poranek przynosi też przecenę na metalach szlachetnych: złoto traci już 1,47 proc., a srebro 2 proc.. Uwaga inwestorów pozostaje skupiona na doniesieniach z Zatoki Perskiej.

Michał Poleszczuk, Analityk Dom Inwestycyjny Xelion

Przedstawione poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych.

