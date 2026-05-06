SAFE ma uratować Tuskowi budżet. „Dotarło, zakute łby?”

Załamanie finansów publicznych powoduje, że rząd Tuska wręcz rozpaczliwie poszukuje jakiś dodatkowych źródeł finansowania, które choćby przejściowo, ale jednak poprawiłyby płynność budżetu. Teraz takim kolejnym źródłem zapewnienia płynności budżetu mają być środki z pożyczki SAFE – pisze dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł PiS w komentarzu na portalu wPolityce.pl.

Blisko 2,5 roku rządów Tuska w dramatyczny wręcz sposób pogorszyło stan finansów publicznych, a deficyt budżetowy po I kwartale tego roku wynosi już 70 mld zł i to w sytuacji, kiedy wydatki budżetowe zostały zrealizowane zaledwie w 21 proc., choć upływ czasu wyniósł 25 proc., gdyby więc zostały zrealizowane w pełni, deficyt przekroczyłby 100 mld zł. Trzeba w tej sytuacji przypomnieć, że rząd koalicji 13 grudnia realizuje już trzeci budżet państwa z ogromnym deficytem budżetowym, ten w 2024 roku wyniósł ok. 211 mld zł, w 2025 roku wyniósł blisko 276 mld zł, a w 2026 roku zaplanowano go na poziomie ok. 272 mld zł. Natomiast dług publiczny związany z tymi budżetami wzrósł o 320 mld zł w 2024 roku, o 324 mld zł w 2025 roku do kwoty 2,335 mld zł (ok. 60 proc. PKB), a więc aż o blisko 11 pp PKB w stosunku do roku 2023. Z kolei w roku 2026 wzrośnie o kolejne ponad 400 mld zł do łącznej astronomicznej kwoty ok. 2,7 biliona zł (ponad 66 proc. PKB), a więc aż o 17 pp PKB w stosunku do roku 2023, co oznacza, że już jesteśmy najszybciej zadłużającym się krajem w UE.

Dramatycznie wysoki deficyt budżetowy

Co więcej, w połowie kwietnia ministerstwo finansów opublikowało komunikat dotyczący wykonania budżetu za I kw. 2026 rok, z którego wynika, że zaledwie po 3 miesiącach realizacji budżetu, jak już wspomniałem, deficyt wynosi blisko 70 mld zł. To niespotykana sytuacja w polskich finansach publicznych po roku 1990, a więc w ciągu ostatnich ponad 35 lat, żeby w sytuacji prawie 4 proc. wzrostu PKB zaplanowanym na 2026 rok, w budżecie państwa, zaledwie po 3 pierwszych miesiącach roku, mielibyśmy tak dramatycznie wysoki deficyt budżetowy.

Zmarnowane środki z KPO

Konkluzją tej sytuacji musi być stwierdzenie, że rząd Tuska nie pilnuje dochodów budżetowych, a wręcz panuje polityczne przyzwolenie na niepłacenie, albo tylko częściowe płacenie podatków przez „bliskich i znajomych królika” (…) Co więcej, to załamanie finansów publicznych powoduje, że rząd Tuska wręcz rozpaczliwie poszukuje jakiś dodatkowych źródeł finansowania, które choćby przejściowo, ale jednak poprawiłyby płynność budżetu. Przypomnijmy, że w połowie marca w wywiadzie, nowy prezes NIK przekazał także szokującą informację dotyczącą wykorzystania środków z KPO w roku 2024, mówiąc wprost, że środki te zostały aż w 90 proc. przeznaczone na zapewnienie płynności budżetu, a tylko zaledwie w 10 proc. na realizację przedsięwzięć zapisanych w Planie Odbudowy.

SAFE ma uratować budżet ministra Domańskiego

Teraz takim kolejnym źródłem zapewnienia płynności budżetu mają być środki z pożyczki SAFE, bowiem w umowie kredytowej ma być zawarty zapis, że natychmiast po jej podpisaniu, KE przekaże krajowi członkowskiemu 15 proc. środków przewidzianych w umowie, a więc w polskim przypadku, to kwota ok. 6,5 mld euro, a więc ponad 28 mld zł. Te środki oczywiście nie zostaną przekazane beneficjentom, a więc zakładom zbrojeniowym, bo trafią do nich dopiero po realizacji kontraktów zbrojeniowych, a więc za wiele miesięcy, a do tego czasu będą wykorzystywane na zapewnienie płynności budżetu. A ponieważ chodzi o środki dużych rozmiarów, stąd presja ministra Domańskiego, aby umowę mimo tego, że w ten sposób rządzący łamią Konstytucję RP, jednak jak najszybciej podpisać i uzyskać wspomniane ponad 28 mld zł.

Oprac. Sek

