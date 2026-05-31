Banknot dolarowy z nową podobizną? Ważny powód

Sekretarz skarbu USA Scott Bessent poinformował, że administracja pracuje nad tym, by wizerunek prezydenta Donalda Trumpa znalazł się na banknocie o nominale 250 dolarów. Wymagałoby to zmiany prawa, które stanowi, że wizerunek żadnego żyjącego prezydenta nie może znaleźć się na walucie amerykańskiej.

Bessent na konferencji prasowej przypomniał, że zgodnie z prawem wizerunek żadnego żyjącego prezydenta nie może znaleźć się na walucie amerykańskiej. Poinformował, że w Kongresie znajduje się jednak propozycja, która pozwoliłaby na umieszczenie na banknocie portretu osoby żyjącej, prezydenta Trumpa.

„Więc wszystko w rękach Kapitolu - dodał Bessent. Podkreślił, że zawczasu przygotowano się do tego, że taka zmiana zostanie przyjęta. - Ale przestrzegamy prawa” - zapewnił.

Władze podkreślają, że pomysł ma związek z obchodzoną w tym roku 250. rocznicą powstania USA.

Ten rysunek banknotu studolarowego z podobizną Donalda Trumpa to tylko graficzny żart / autor: Pixabay

Trump w paszportach, na monetach i na… każdym nowym banknocie

W czwartek dziennik „Washington Post” napisał, że już w ubiegłym roku przedstawiciele resortu finansów zlecili przygotowanie projektów takich banknotów.

Gazeta zaznaczyła, że żadna żyjąca osoba nie pojawiła się na amerykańskiej walucie od 1866 roku. Projekt ustawy, który umożliwiłby umieszczenie portretu Trumpa na banknocie 250-dolarowym, został przedstawiony w Kongresie w ubiegłym roku, jednak utknął na etapie prac legislacyjnych.

Z okazji 250. rocznicy powstania USA Departament Stanu wypuści limitowaną partię paszportów, w których znajdzie się wizerunek prezydenta. Federalna Komisja Sztuk Pięknych zatwierdziła też projekt pamiątkowej 24-karatowej złotej monety z wizerunkiem przywódcy. Również nowe amerykańskie banknoty mają być drukowane z jego podpisem.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska (PAP), sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Rynek złota i srebra - cisza przed burzą

Bez tych świateł auto nie pojedzie

Jedna trzecia kosztu leczenia pacjenta to wynagrodzenie lekarza

»»Czy Ukraina chce mieć z nami dobre relacje? – oglądaj „Salon Dziennikarski” w telewizji wPolsce24