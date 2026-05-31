"Polak nie odpoczywa na urlopie". Problem 46 proc. Polaków

Ponad 46 proc. aktywnych zawodowo Polaków nie potrafi całkowicie odciąć się od pracy podczas urlopu. Choć większość deklaruje chęć odpoczynku, co dziesiąty pracownik wykonuje swoje obowiązki z innego miejsca, a od 17 do 20 proc. z nas czuwa przy telefonach lub na bieżąco sprawdza służbowe maile i komunikatory.

Z najnowszego badania opinii SW Research wynika, że tylko niespełna 40 proc. respondentów całkowicie wylogowuje się z pracy.

Powód?

Najczęstszym powodem braku resetu jest poczucie odpowiedzialności za projekty i zespół, co deklaruje prawie 37 proc. badanych.

Ponad 31 proc. obawia się zaległości po powrocie, a co trzecia osoba wskazuje na brak zastępstwa.

Kto się boi i czego?

Co ciekawe, mężczyźni częściej niż kobiety boją się, że zastępca coś zepsuje. Z kolei co czwarty pracownik przyznaje, że firma kontaktuje się z nim mimo urlopu, a blisko 11 proc. boi się zwolnienia z powodu braku zasięgu. Eksperci alarmują, że problem dotyczy najczęściej najbardziej zaangażowanych osób, które są bezpośrednio narażone na wypalenie zawodowe.

JB

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Rynek złota i srebra - cisza przed burzą

Bez tych świateł auto nie pojedzie

Jedna trzecia kosztu leczenia pacjenta to wynagrodzenie lekarza

»»Czy Ukraina chce mieć z nami dobre relacje? – oglądaj „Salon Dziennikarski” w telewizji wPolsce24