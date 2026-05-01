Komu Szymon Marciniak teraz pokaże czerwone kartki?

Znany i ceniony sędzia piłkarski, człowiek, który zna wartość prawdy i rzetelności na murawie, teraz staje na straży bezpieczeństwa żywności. Szymon Marciniak, bo o nim mowa, będzie tropił faule i przypadki dezinformacji w branży rolno-spożywczej, które uderzają w wizerunek polskiej żywności. Można być pewnym, że posypią się czerwone kartki.

Branża rolno-spożywcza zmaga się z narastającą falą kłamliwych, sensacyjnych, niesprawdzonych treści zalewających internet. Tego typu „wrzutki” rozchodzą się błyskawicznie, podkopują zaufanie konsumentów i budują aurę niepewności przede wszystkim wokół polskiego mięsa.

Działania bardzo szkodliwe, wręcz destrukcyjne

Skutki takich działań uderzają w eksport i oddają pole globalnej konkurencji. Stąd wziął się pomysł przeprowadzenia mocnej kampanii „Stop Dezinformacji Żywnościowej”, która rusza szeroko w sieci i mediach społecznościowych. Koordynatorem akcji jest Krajowa Rada Drobiarstwa. Jej przedstawiciele alarmują, że na horyzoncie pojawił się właśnie kolejny problem.

Rzeka mięsa wątpliwej jakości z krajów Mercosur

Chodzi o wchodzącą w życie 1 maja umowę handlową pomiędzy UE a krajami Mercosur. Otwiera ona wspólnotowy rynek m.in. dla południowoamerykańskiego mięsa. Tymczasem każda dodatkowa dostawa będzie pogłębiać nadpodaż, destabilizować ceny i zwiększać presję na producentów. Tu nie ma miękkiej gry. Stawką jest rynek, pieniądze i zaufanie konsumentów.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24; źródło: materiały prasowe Krajowej Rady Drobiarska

