Niemiecka maszyna się zacina

Prognozy dla gospodarki Niemiec są dalekie od optymizmu, mówiąc delikatnie. Jeden z najważniejszych instytutów badawczych ocenia tegoroczny wzrost PKB kraju zaledwie na 0,5 proc., a przyszłoroczny tylko na 0,8 proc..

O obniżeniu prognoz przez Niemiecki Instytut Badań Ekonomicznych (DIW) informują media. Główna ekonomistka DIW Geraldine Dany-Knedlik argumentuje, że ożywienie gospodarcze spowalnia przez coraz droższą energię elektryczną oraz wysokie ceny ropy, które są skutkiem kryzysu naftowego na Bliskim Wschodzie. Gospodarka na chwilę wyrwała się ze stagnacji właściwie wyłącznie dzięki wsparciu rządowemu dla inwestycji.

Eksperci wskazują na słabnący popyt gospodarstw domowych i ostrożność inwestycyjną wielu firm. Stąd decyzja o obniżeniu prognozy wzrostu PKB o połowę – do 0,5 procenta. Także rząd w Berlinie najwyraźniej zdaje sobie sprawę z trudnej sytuacji, skoro plan jednoprocentowego wzrostu PKB w tym roku już nie jest aktualny.

Portal Euronews przytacza też wnioski z oceny DIW, jak spadek konkurencyjności przemysłu i wysokie koszty wytwarzania, co ogranicza wzrost.

Agnieszka Łakoma

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