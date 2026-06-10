Nowe twarze w zarządzie bankowego giganta

Wojciech Papierak i Piotr Stolarczyk zostali powołani przez radę nadzorczą na wiceprezesów PKO Banku Polskiego - poinformował bank w środę komunikacie giełdowym. Papierak będzie odpowiadał za obszar operacji, a Stolarczyk - za bankowość międzynarodową.

„Rada Nadzorcza Banku, w ramach otwartego postępowania kwalifikacyjnego, powołała w skład Zarządu Banku: pana Wojciecha Papieraka z dniem 11 czerwca 2026 r. na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku odpowiedzialnego za obszar Operacji, pana Piotra Stolarczyka z dniem 16 czerwca 2026 r. na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku odpowiedzialnego za obszar Bankowości Międzynarodowej” - poinformował PKO BP w komunikacie giełdowym. Papierak i Stolarczyk zostali powołani na bieżącą wspólną trzyletnią kadencję zarządu banku, która rozpoczęła się z dniem 26 marca 2024 r.

Kim są nowi członkowie zarządu PKO BP?

Wojciech Papierak jest prawnikiem z doświadczeniem w bankowości i na rynku kapitałowym. Tytuł magistra prawa uzyskał na Uniwersytecie Łódzkim. Jak wynika z jego notki biograficznej, z bankowością jest związany od 1993 r., a pierwsze doświadczenia zdobywał w oddziale Polskiego Banku Inwestycyjnego S.A. Zasiadał w zarządach i radach nadzorczych takich banków jak: Nordea Bank Polska (2006-2008 r.), PKO Bank Polski (2008-2011 r.), FM Bank PBP (2013-2016 r.) oraz Plus Bank (2018 r.). W 2009 r., jako p.o. prezesa PKO BP, przeprowadził proces podnoszenia kapitału zakładowego w banku o ponad 5,2 mld zł.

Z kolei Piotr Stolarczyk jest doktorem nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, absolwentem kierunku Finanse i Bankowość tej uczelni. Ukończył również studia magisterskie na Aarhus School of Business (University of Aarhus) w Danii, a także program Executive MBA na Uniwersytecie Warszawskim. Był stypendystą rządu Królestwa Danii na National University of Singapore, ukończył London School of Credit Analysis.

Od 2018 roku pełni funkcję dyrektora departamentu bankowości międzynarodowej i finansowania handlu w Banku Pekao. Wcześniej, w latach 2014-2018 był członkiem zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), gdzie odpowiadał za obszar zarządzania ryzykiem, a także - okresowo - pełnił obowiązki prezesa. Pracował także w Banku Gospodarstwa Krajowego, a obecnie przewodniczy Komitetowi Strategii i Inwestycji rady nadzorczej PGE.

Postępowanie na dwóch wiceprezesów rada nadzorcza PKO BP ogłosiła w połowie marca br., po tym gdy z funkcji odwołano Marka Radzikowskiego. Odpowiadał on w banku za obszary operacji oraz bankowości międzynarodowej. Decyzje wówczas motywowano potrzebą podziału odpowiedzialności za te dwa obszary, w celu wzmocnienia zarządzanie nad nimi.

Do czasu rozstrzygnięcia postępowań kwalifikacyjnych nadzór nad obszarem operacji sprawował Michał Sobolewski, wiceprezes PKO BP nadzorujący obszar administracji, a nad bankowością międzynarodową – Krzysztof Dresler, wiceprezes PKO BP nadzorujący obszar finansów i rachunkowości.

Po odwołaniu Radzikowskiego zarząd PKO BP, na którego czele stoi prezes Szymon Midera, liczył łącznie siedem osób.

PKO BP to największy w Polsce bank uniwersalny, ma ponad 12 mln klientów. Skarb Państwa posiada 29,43 proc. akcji banku. W 2025 r. bank wypracował rekordowe 10 mld 682 mln zł zysku netto.

PAP, sek

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