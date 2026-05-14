Rolnicy chcą ubezpieczać uprawy. Rząd znów spóźniony

Przez miesiące gospodarze alarmowali, że system ubezpieczeń rolniczych nie działa. Teraz, po kolejnych anomaliach pogodowych, zostali na lodzie z gigantycznymi stratami. Władza długo udawała, że problem nie istnieje. Dostrzegła go nagle, gdy produkcja rolno-spożywcza w Polsce znalazła się na łopatkach – po ataku ze strony wyniszczających przymrozków i suszy.

Jak przewiduje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wyciągnięty niczym królik z kapelusza projekt „ułatwień” dla rolników ma szanse wejść w życie… pierwszego września. Wygląda więc, że zamiast realnej i szybkiej pomocy, gospodarzom po raz kolejny zaoferowano „musztardę po obiedzie”. Jak rządowe wsparcie mogłoby wyglądać w praktyce?

Musztarda po obiedzie

Parlament ma bez zwłoki pracować i poddać pod głosowanie zmiany w ustawie o ubezpieczeniach upraw i zwierząt gospodarskich. Dopłaty państwa do składek mają nadal sięgać 65 proc. Zmienią się za to zasady wyliczania kwot wsparcia, bo dopłaty nie będą już zależne od klasy gleby. Szerszy będzie katalog upraw objętych pomocą, m.in. o trawy nasienne i wierzbę do wyplatania.

Gaszą pożar, który sami wzniecili

Szkopuł w tym, że rolnicy słyszą te zapowiedzi dopiero teraz, gdy wielu z nich od miesięcy liczy straty i walczy o utrzymanie się na powierzchni. Jeszcze niedawno protestujących na ulicach ignorowano, a nawet pacyfikowano. Teraz, gdy sytuacja na wsi zaczyna się sypać na całego, władza próbuje gasić pożar, do którego sama doprowadziła.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości AGRO telewizji wPolsce24; Żródło: MRiRW, PAP

