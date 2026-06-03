Właściciel Sokołowa zwolni 800 osób

Danish Crown, największy duński producent i eksporter mięsa, a jednocześnie właściciel Sokołowa SA, porządkuje strukturę grupy i zapowiada duże cięcia zatrudnienia – na bruk w ciągu najbliższych 2-3 lat trafi 6 proc. załogi, a więc około 800 osób. Koncern chce odejść od modelu rozproszonych jednostek biznesowych i działać jako bardziej zintegrowana organizacja.

Największy duński producent i eksporter mięsa przewiduje, że dzięki temu rozwiązaniu osiągnie oszczędności rzędu 500 mln koron duńskich, czyli niemal 70 mln euro. Ubytek w zatrudnieniu to niepozorne 6 proc. Jednak, gdy przełożymy tę wartość na liczby całkowite, otrzymamy robiącą wrażenie liczbę 800 pracowników.

Duże cięcia nie do uniknięcia

Konsolidacja funkcji na poziomie grupy pozwoli lepiej wykorzystać skalę działalności, pracować bardziej spójnie w całej organizacji i usprawnić jej funkcjonowanie. Potrzebujemy ujednolicenia standardów, systemów i celów – skomentował Niels Ulrich Duedahl, prezes grupy Danish Crown.

Zmiana modelu działania

Danish Crown poinformował, że firma odejdzie od poprzedniego modelu konglomeratu na rzecz bardziej zintegrowanej grupy przejawiającej aktywność w różnych obszarach działalności i w różnych krajach. Restrukturyzacja obejmuje konsolidację centralnych funkcji grupy, redukcję poziomów zarządzania i wprowadzenie szerszych ról kierowniczych. Musimy fundamentalnie znormalizować Danish Crown, aby przypominać inne międzynarodowe firmy w naszej branży – dodał Duedahl.

Presja na biznes wołowy

Przypomnijmy, że Danish Crown informował kilka tygodni temu, że zaostrzająca się konkurencja m.in. o kurczącą się liczbę sztuk bydła w Niemczech i Danii, w połączeniu ze słabszym popytem, niebezpiecznie ogranicza marże uzyskiwane w sektorze wołowiny.

Grzegorz Szafraniec, wiadomości AGRO telewizji wPolsce24; na podst.: Danish Crown, Sokołów, PAP

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