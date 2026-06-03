Złoto NBP. Polska awansowała do pierwszej dziesiątki

Narodowy Bank Polski posiada obecnie ponad 613 ton złota o wartości 324,2 mld zł; Polska jest w dziesiątce państw o największych zasobach tego kruszcu - poinformował prezes banku centralnego Adam Glapiński. Dodał, że niezrealizowany zysk na tym surowcu to ok. 153 mld zł.

To jest historyczny moment, jesteśmy w dziesiątce krajów na świecie, które mają największe zasoby złota” - powiedział w środę Glapiński. Dodał, że bank dąży do posiadania 700 ton złota.

Z przedstawionej przez niego prezentacji wynika, że wyższe zasoby od Polski mają m.in.: Chiny, Indie, Niemcy, Stany Zjednoczone, czy Francja.

Ponadto, wartość zgromadzonego w polskim banku centralnym złota na koniec maja br. wyniosła ok. 324,2 mld zł.

Prezes Adam Glapiński: Narodowy Bank Polski ma obecnie ponad 613 ton złota / autor: materiały prasowe YT @nbppl - screen

Dokładnie 153,2 mld zł to niezrealizowane przychody na złocie. Przypomnę, to jest różnica między wyceną naszego złota, posiadanego przez Polskę po cenach rynkowych, do średniej ceny zakupu tego złota - przekazał Glapiński.

Według stanu na koniec kwietnia NBP posiadał 595 ton złota. Oznacza to, że w ciągu miesiąca zasoby tego kruszcu wzrosły o 18 ton.

PAP, sek

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