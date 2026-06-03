Złoto NBP. Polska awansowała do pierwszej dziesiątki
Narodowy Bank Polski posiada obecnie ponad 613 ton złota o wartości 324,2 mld zł; Polska jest w dziesiątce państw o największych zasobach tego kruszcu - poinformował prezes banku centralnego Adam Glapiński. Dodał, że niezrealizowany zysk na tym surowcu to ok. 153 mld zł.
To jest historyczny moment, jesteśmy w dziesiątce krajów na świecie, które mają największe zasoby złota” - powiedział w środę Glapiński. Dodał, że bank dąży do posiadania 700 ton złota.
Z przedstawionej przez niego prezentacji wynika, że wyższe zasoby od Polski mają m.in.: Chiny, Indie, Niemcy, Stany Zjednoczone, czy Francja.
Ponadto, wartość zgromadzonego w polskim banku centralnym złota na koniec maja br. wyniosła ok. 324,2 mld zł.
Dokładnie 153,2 mld zł to niezrealizowane przychody na złocie. Przypomnę, to jest różnica między wyceną naszego złota, posiadanego przez Polskę po cenach rynkowych, do średniej ceny zakupu tego złota - przekazał Glapiński.
Według stanu na koniec kwietnia NBP posiadał 595 ton złota. Oznacza to, że w ciągu miesiąca zasoby tego kruszcu wzrosły o 18 ton.
PAP, sek
»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje
»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:
Orlen więdnie pod zarządem „fachowców” Tuska
Rynek złota i srebra - cisza przed burzą
»»Europa wpada w zadyszkę, a w Warszawie nocna prohibicja – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.