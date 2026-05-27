Europejski przemysł ciężki z klimatyczną pętlą na szyi

Za kilka tygodni władze unijne mają przedstawić propozycje zmian z podatku węglowym czyli systemie ETS, ale już teraz kolejne kraje domagają się konkretnych rozwiązań, by ulżyć europejskiemu przemysłowi.

Według informacji opublikowanych dziś przez „Financial Times” rządy Bułgarii, Czech, Grecji, Polski, Rumunii i Słowacji wezwały Brukselę do ochrony przemysłu ciężkiego wobec wysokich kosztów jakie ponoszą na realizację polityki klimatycznej. Konkretnie chodzi o dramatycznie drogie pozwolenia na emisję CO2, które wiele branż, jak energetyka, cementownie, huty, zakłady papiernicze i chemiczne, musi obligatoryjnie kupować. Szóstka państw domaga się przydziału większej liczby zezwoleń na emisję w obliczu globalnych kryzysów i wysokich cen energii.

Apel „szóstki” zbiega się w czasie także z ostrą krytyka systemu EU ETS, jaka popłynęła z Włoch. Premier Giorgia Meloni na dorocznym spotkaniu Confindustrii – zrzeszenia największych przedsiębiorstw Włoch, apelowała o radykalne zmiany w EU ETS. Prezes Confindustrii Emanuele Orsini wezwał wręcz do zawieszenia tego systemu, argumentował, że „obecnie najczystszy kontynent ma najwyższą cenę CO2 na świecie: koszt, który zawyża rachunki obywateli i wpływa na procesy przemysłowe”.

Choć w Unii Europejskiej powstaje swoisty front na rzecz daleko idących zmian w systemie handlu emisjami, to nie znaczy, że Komisja Europejska uwzględni wszystkie postulaty. Szefowa KE Ursula von der Leyen jednoznacznie stwierdziła, że EU ETS to najlepsze narzędzie do realizacji polityki klimatycznej. Powód – zmusza firmy i kraje do redukcji emisji i inwestycji w odnawialne źródła oraz dekarbonizacji przemysłu.

Agnieszka Łakoma

