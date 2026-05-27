Bankowe żniwa w kwietniu: pożyczamy coraz więcej!

Banki i SKOK-i zwiększyły w kwietniu, rok do roku, liczbę udzielonych kredytów mieszkaniowych o 55,8 proc., ratalnych - o 27,1 proc. oraz gotówkowych - o 3,8 proc. - wynika z danych Biura Informacji Kredytowej (BIK). Liczba wydanych kart kredytowych spadła natomiast o 8,1 proc.

Potężny skok kredytów mieszkaniowych

Wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych wzrosła w kwietniu o 67 proc. rdr., gotówkowych - o 15,6 proc., zaś ratalnych - o 7,7 proc., natomiast wartość przyznanych limitów kart kredytowych obniżyła się o 2,3 proc.

W okresie czterech pierwszych miesięcy 2026 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2025 r., banki i SKOK-i udzieliły o 50 proc. więcej kredytów mieszkaniowych, ratalnych - o 27,7 proc., a gotówkowych - o 5,2 proc. Liczba wydanych w tym czasie kart kredytowych spadła o 6,4 proc.

Wartość kredytów mieszkaniowych wzrosła o 62 proc., ratalnych - o 13,6 proc. a gotówkowych - o 13,2 proc. Wartość kart kredytowych spadła o 1,2 proc.

Rosnąca dynamika kredytów ratalnych

Eksperci BIK zwrócili uwagę, że wzrostowi zainteresowania kredytami ratalnymi w pierwszych miesiącach bieżącego roku towarzyszył spadek przeciętnej kwoty o 15,2 proc. rok do roku. Wyniosła ona 1 923 zł.

„Kwiecień br. jest kolejnym miesiącem, który potwierdza rosnący trend na rynku kredytów ratalnych. Wynika to ze wzrostu wynagrodzeń, choć już nie tak dynamicznego, jak w poprzednich latach oraz nadal dobrej sytuacji na rynku pracy. Te dwa czynniki oraz niższy niż rok temu poziom stóp procentowych, zwiększają przestrzeń na kredyt w budżetach domowych, nawet wśród osób spłacających inne rodzaje kredytów. Dobrą sytuację na rynku kredytów ratalnych można łączyć również z poprawą koniunktury w segmencie kredytów mieszkaniowych. Zakup sprzętu RTV/AGD do nowo zakupionych nieruchomości często finansowany jest atrakcyjnym kredytem ratalnym” – zauważył główny analityk Grupy BIK Waldemar Rogowski.

Kredyty gotówkowe na coraz wyższe kwoty

Średnia kwota udzielonego w kwietniu br. kredytu gotówkowego wyniosła 29 893 zł, co oznacza wzrost o 11,4 proc. w porównaniu do kwietnia 2025 r.

„Kredyty gotówkowe zaciągane są na coraz wyższe kwoty, coraz częściej w przedziałach przekraczających 50 tys. zł. W kwietniu br. średnia wartość udzielonego kredytu gotówkowego wyniosła 29,9 tys. zł, osiągając najwyższy poziom w historii. Istnieje więc duże prawdopodobieństwo, że bariera 30 tys. zł zostanie przekroczona już w najbliższych miesiącach. Tak wysoka kwota zaciąganego kredytu jest możliwa dzięki trzem pozytywnym czynnikom, zwiększającym zdolność kredytową: wydłużaniu okresu kredytowania, niższemu oprocentowaniu nowo zaciąganych kredytów i realnemu wzrostowi wynagrodzeń. Sprzyja to procesowi konsolidacji wcześniej zaciągniętych zobowiązań, które obecnie stanowią już prawie 60 proc. wartości udzielonych kredytów gotówkowych” – stwierdził Rogowski.

Spłacalność kredytów na bezpiecznym poziomie

Z danych BIK wynika również, że spłacalność kredytów utrzymuje się na bezpiecznym dla banków poziomie. W ujęciu miesięcznym kwietniowy odczyt poprawił się we wszystkich czterech Indeksach Jakości: najbardziej w kartach kredytowych (-0,15) oraz kredytach gotówkowych (-0,08).

„W ujęciu rocznym BIK Indeksy Jakości trzech produktów kredytowych (kredytów ratalnych, gotówkowych oraz kart kredytowych) pogorszyły się, jednak nadal pozostają na bezpiecznym poziomie, oznaczającym niskie ryzyko kredytowe. Poprawie uległ jedynie Indeks kredytów mieszkaniowych (-0,16)” – dodał Rogowski.

PAP, sek

