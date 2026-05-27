Sektor technologiczny przełamuje kolejne bariery

Wtorkowa sesja na GPW zakończyła się spadkami głównych indeksów. WIG20 stracił 1,01 proc., z kolei mWIG40 spadł o 0,56 proc. Na delikatnym plusie notowania zamknął jedynie sWIG80, który zyskał symboliczne 0,04 proc. Wśród blue chipów odwróciły się proporcje względem poprzedniej sesji – tym razem przecenę zaliczyło aż siedemnaście spółek, natomiast trzy zakończyły dzień na plusie. Największe spadki dotknęły Modivo (-2,13 proc.) oraz LPP (-2,05 proc.). Gorsze nastroje panowały również w pozostałej części Starego Kontynentu, gdzie najważniejsze indeksy zaliczyły zniżki rzędu 0,5–1 proc.

Korekcyjna atmosfera panująca w Europie nie dotarła jednak za ocean. We wtorek główne indeksy amerykańskie zakończyły sesję na wyraźnym plusie – S&P 500 zyskał 0,61 proc., a Nasdaq 1,76 proc. Gwiazdą sesji na Wall Street był Micron, którego akcje wzrosły o prawie 20 proc. za sprawą znacznej rewizji w górę ceny docelowej przez UBS. Tym samym Micron dołączył do grona spółek o kapitalizacji przekraczającej 1 bln USD. Co ciekawe, wtorkowe wzrosty na Wall Street nie ograniczyły się jedynie do największych spółek technologicznych. Nowe rekordy notowań osiągnął indeks małych spółek Russell 2000, który od początku roku zyskał już ponad 17 proc., niemal dwukrotnie przewyższając stopę zwrotu indeksu S&P 500 w tym samym okresie.

W momencie pisania komentarza indeks KOSPI rośnie o ok. 2,5 proc. Wczorajszy wystrzał kursu Microna dodał wiatru w żagle dwóm kluczowym podmiotom, które odpowiadają obecnie za ok. 40 proc. kapitalizacji koreańskiego indeksu – mowa o spółkach Samsung oraz SK Hynix. Solidnie zachowuje się również indeks Nikkei, który zyskuje ok. 0,5 proc.. Kontrakty terminowe na kluczowe indeksy europejskie sugerują poprawę nastrojów względem wczorajszej sesji. Sprzyjają temu zniżkujące o niemal 2 proc. notowania ropy naftowej.

Dziś w centrum uwagi pozostaną dalsze doniesienia z Bliskiego Wschodu – wtorkowa eskalacja póki co nie przerodziła się w zerwanie prowadzonych rozmów. Niemniej perspektywy negocjacji pokojowych wciąż pozostają niejasne. Biorąc pod uwagę ostatnie zachowanie rynku, inwestorzy zaczęli uwzględniać w wycenach możliwość wypracowania wstępnego porozumienia do końca maja. Odmienny scenariusz może dotkliwie pogorszyć nastroje rynkowe na początku czerwca.

Patryk Pyka, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

Przedstawione poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

