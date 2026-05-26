Po poniedziałkowej euforii nie ma już śladu

Kolejny zwrot akcji na Bliskim Wschodzie – USA znów uderza w cele w Iranie, a rynkowa niepewność ponownie daje się we znaki. Na notowaniach głównej pary walutowej świata jest stabilnie, ale ceny ropy naftowej wzrosły o blisko 2%. Złoty nadal mocny, mimo wzrostu napięcia w geopolityce.

Komu wierzyć?

Konflikt na Bliskim Wschodzie po raz kolejny pokazał swoją nieprzewidywalność, a sytuacja każdego dnia potrafi obrócić się o 180 stopni. W poniedziałek na rynkach panowała euforia za sprawą 14 punktowego memorandum między USA a Iranem, co miało zwiastować rychły koniec konfliktu. Nic bardziej mylnego – już w nocy pojawiły się informacje o ataku USA na cele w Iranie, między innymi w stanowiska rakietowe i okręty przy Cieśninie Ormuz. Atak potępił przywódca Teheranu Modżtaba Chamenei, wzywając islamskie kraje do solidarności, by Amerykanie nie mieli żadnych bezpiecznych baz w regionie Zatoki Perskiej. Cała sytuacja pokazuje, że nadal mamy do czynienia z dużym napięciem, a punkty sporne są na tyle istotne, że minie jeszcze sporo czasu zanim dojdzie do trwałego pokoju i otwarcia Cieśniny Ormuz. Inwestorzy cały czas mogą czuć się mocno skołowani. Dostają informacje o atakach rakietowych, a w tym samym czasie media cytują wypowiedź sekretarza skarbu USA o tym, że porozumienie jest już gotowe w 90-95% i w ciągu kilku dni pojawi się dokument z uzgodnieniami co do zawieszenia broni na dwa miesiące.

Perspektywa podwyżek stóp w USA

Początek handlu przyniósł dzisiaj umocnienie dolara amerykańskiego na rynku FX, co znów potwierdza rynkową teorię, że w momentach „kryzysowych” kapitał płynie do „zielonego”. Kolejne godziny przebiegają jednak pod znakiem odrabiania strat EUR w relacji do USD, a kurs podbija z poziomu 1,1630 w okolice wczorajszych wskazań. Ciągle jednak w przypadku głównej pary walutowej świata mówimy o poziomach najniższych w maju, co pokazuje, że inwestorzy są ciągle sceptyczni co do pokoju na Bliskim Wschodzie. Dolara amerykańskiego wspiera nie tylko niepewność, ale zmieniająca się perspektywa w polityce monetarnej. Posiedzenie Fed 17 czerwca nie powinno przynieść zmian w koszcie pieniądze, ale kolejne miesiące jawią się już bardzo niejednoznacznie. Końcówka roku sygnalizuje, że możemy być świadkami przeciągania liny między utrzymaniem stóp a podwyżkami. Taka zmieniająca się narracja będzie dodatkowym plusem dla USD.

PLN ma się dobrze

Mimo takiego roller coastera w tym tygodniu, od euforii do eskalacji, krajowa waluta trzyma się naprawdę mocno. EUR/PLN utrzymuje się w okolicach 4,23, czyli poziomach, których nie widzieliśmy od kwietnia. Również na USD/PLN, po chwilowym wzroście dzisiaj wcześnie rano, obserwujemy zejście poniżej 3,64. Krajowa waluta nieco obojętnie zareagowała na pogorszenie się danych makro w polskiej gospodarce. Najpierw mieliśmy spadek dynamiki wynagrodzeń, a wczoraj znacznie niższy odczyt sprzedaży detalicznej za kwiecień, który wyniósł raptem 2,8% przy oczekiwaniach na poziomie 3%. Trzeba dodać, że sytuacja w marcu wyglądała znacznie bardziej optymistycznie, a dynamika sprzedaży wyniosła wtedy aż 9,8%. Część gorszych wyników można tłumaczyć czynnikami sezonowymi, ale zapewne do gospodarstw domowych wkradło się też zjawisko ostrożności zakupowej, wynikającej choćby z rosnących cen paliw i widma wysokiej inflacji. Kolejne miesiące pokażą, jaki wpływ na konsumenta będzie miał kryzys energetyczny. Wydaje się jednak, że w tej sytuacji może być to sygnał dla RPP, by nie spieszyć się z podwyżkami stóp.

Autor: Krzysztof Pawlak, analityk walutowy Walutomat.pl