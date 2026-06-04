Wittchen na zakręcie. Część sklepów do likwidacji

Spółka Wittchen prowadzi analizę rentowności swoich salonów. Firma posiada obecnie ponad 100 sklepów stacjonarnych i nie ukrywa, że część lokalizacji przynosi straty. Największy problem stanowią wysokie koszty najmu oraz malejąca liczba klientów w galeriach handlowych. Spółka zapowiada negocjacje z właścicielami centrów handlowych i stopniowe wycofywanie się z nierentownych „miejscówek”.

Zmiany mają się odbywać etapami. Tam, gdzie kończą się umowy najmu, zamknięcia mogą nastąpić szybciej. W przypadku wieloletnich kontraktów, Wittchen chce negocjować wcześniejsze wyjście z lokali. Firma podkreśla jednak, że nie planuje całkowitej rezygnacji ze sklepów stacjonarnych. Rentowne salony mają zostać, a część z nich przejdzie modernizację pod kontem sprzedaży odzieży i dodatków.

E-commerce na ratunek

Wittchen postawi na nowy model biznesowy, którego elementem są inwestycje w e-commerce oraz rozwój własnej aplikacji mobilnej. Według zarządu, kanał internetowy daje większą elastyczność kosztową niż tradycyjne sklepy i pozwala szybciej reagować na zmiany popytu. Problemem pozostają jednak zwroty produktów, szczególnie w kategorii odzieży. W niektórych marketplace’ach poziom zwrotów miał sięgać nawet 50-60 proc.

Dlatego Wittchen ogranicza współpracę z najmniej rentownymi kanałami sprzedaży i wycofuje produkty generujące największą liczbę zwrotów. Jednocześnie firma koncentruje się na rozwijaniu oferty odzieży i dodatków, które mają wyższe marże i mogą stać się nowym filarem biznesu.

Ponad 5 mln zł strat w kwartał

W pierwszym kwartale br. Grupa Wittchen odnotowała 5,1 mln zł straty netto, wobec 4,2 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody wyniosły 85,8 mln zł, jednocześnie spółka wstrzymała wypłatę dywidendy. Środki te zostaną przeznaczone na restrukturyzację zadłużenia, budowę centrum logistycznego w Palmirach i skup akcji własnych. Maksymalnie z obiegu ma zostać wycofane 20 proc. walorów o wartości do 81 mln zł.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24; na podst.: Wittchen, GPW

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