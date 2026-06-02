Koniec psów niczyich! Każdy dostanie obowiązkowy chip

Państwo szykuje prawdziwą rewolucję dla właścicieli czworonogów, w ramach której każdy pies będzie musiał zostać oznakowany czipem i wpisany do ogólnopolskiej bazy. Zwierzę bez identyfikacji ma się stać wyjątkiem, a nie regułą, jak ma to miejsce obecnie.

Stały Komitet Rady Ministrów zaakceptował projekt utworzenia Krajowego Rejestru Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK). Obowiązek obejmie wszystkie psy urodzone po starcie systemu, a także zwierzęta trafiające do schronisk, a także do sprzedaży lub adopcji. Koty pozostaną poza powszechnym obowiązkiem, choć te przebywające w schroniskach również znajdą się w rejestrze.

Błyskawicznie cię namierzą

Nowa baza ma pozwolić błyskawicznie ustalić właściciela zagubionego lub porzuconego zwierzęcia. W praktyce oznacza to znacznie trudniejsze pozbywanie się psa bez konsekwencji takiego (godnego pożałowania) czynu.. Każdy czip będzie bowiem prowadził wprost do danych właściciela zapisanych w systemie.

Ostry start za trzy lata

Za prowadzenie rejestru odpowiadać ma Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Uruchomienie systemu zaplanowano w ciągu trzech lat, a kolejne trzy mają wystarczyć na objęcie nim wszystkich zwierząt wskazanych w projekcie ustawy. Koszt wszczepienia czipa i wpisu do rejestru nie powinien przekroczyć 50 zł za każdą usługę. Zwierzęta posiadające już zgodne z normami transpondery nie będą musiały być znakowane ponownie.

„Stówka” za wpis i czipa

Powód zmian jest prosty – lawinowo rosnące koszty walki z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatniej dekady wydatki samorządów na ten cel zwiększyły się z około 126 do ponad 347 mln zł rocznie. Nowy system ma ograniczyć skalę porzuceń, ułatwić odnajdywanie właścicieli i wymiernie odciążyć budżety gmin.

Grzegorz Szafraniec

na podst.: KROPiK, gov.pl, ARiMR, MRiRW

