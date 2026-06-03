Kosisz trawę? Nie połam sobie zębów

Zwykłe koszenie trawnika może zakończyć się interwencją policji, mandatem w wysokości 500 złotych, a w skrajnych przypadkach nawet dziesięć razy wyższą grzywną. Wbrew powszechnej opinii, problemem nie jest samo koszenie, ale towarzyszący mu hałas oraz skutki takich prac dla otoczenia i środowiska. Jak uniknąć kłopotów – o ile to w ogóle możliwe?

Polskie przepisy nie określają godzin, w których koszenie jest zakazane, jednak głośna praca kosiarki może zostać uznana za zakłócanie spokoju lub ciszy nocnej. Najpoważniejsze ryzyko dotyczy godzin pomiędzy 22 a 6 rano, a także weekendów i świąt. W tych dwóch ostatnich sytuacjach możemy zostać posądzeni o naruszanie miru domowego. Wszystko jest opisane w Kodeksie wykroczeń. To on definiuje granice naszej wolności w dysponowaniu własną posesją, gdy w grę wchodzi komfort osób trzecich.

Natura 2000 i okres lęgowy ptaków

Jeszcze większa ostrożność wskazana jest na terenach objętych ochroną ze względu na walory przyrodnicze. Koszenie prowadzące do niszczenia siedlisk zwierząt lub gniazd ptaków w okresie lęgowym również może skutkować karami sięgającymi 5 tys. zł. Ryzyko dotyczy zwłaszcza działek położonych w pobliżu obszarów chronionych (np. Natura 2000, rezerwaty czy obrzeża parków narodowych). Własna nieruchomość nie daje więc pełnej swobody działania. Kolejnym, często pomijanym aspektem, jest ochrona bioróżnorodności. Skracanie murawy w okresie lęgowym ptaków (zwykle od 1 marca do 15 października) na terenach rzadziej użytkowanych może doprowadzić do zniszczenia gniazd.

Susza i komunikaty samorządów

Zasady gry zmienia także ekstremalne wysuszenie gleby. Warto również śledzić komunikaty lokalnych samorządów. W okresach dotkliwej suszy niektóre gminy wprowadzają bowiem czasowe ograniczenia lub apele o powstrzymanie się od koszenia. Wysoka trawa pełni wówczas rolę naturalnego izolatora, zatrzymując wilgoć w glebie i chroniąc lokalne zasoby wodne. Uporczywe ignorowanie tych zaleceń również może być podstawą do nałożenia kar administracyjnych. Dla wielu właścicieli ogrodów taka kara oznacza wydatek większy niż zakup nowej kosiarki.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości AGRO telewizji wPolsce24; na podst.: Kodeks wykroczeń, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, wiescirolnicze.pl. farmer.pl

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