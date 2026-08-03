Bardzo słaby rok w sadach. Dramat z malinami

Łączne zbiory owoców z drzew w 2026 r. wyniosą ok. 3,4 mln ton i będą o 18,6 proc. niższe niż przed rokiem. Spadnie także produkcja owoców jagodowych, z wyjątkiem porzeczek, których zbiory wzrosną o 4,4 proc. rdr – wynika z szacunków GUS.

Według GUS na wielkość produkcji negatywnie wpłynęły przede wszystkim wiosenne przymrozki, niedobór opadów oraz fale upałów występujące pod koniec czerwca.

Owoców z drzew o 10 do 20 proc. mniej

Produkcja jabłek, stanowiących największą część krajowych zbiorów owoców, wyniesie niespełna 3,1 mln ton, co oznacza spadek o 19,5 proc. rdr. Zbiory gruszek zmniejszą się o 14,4 proc. do 67,4 tys. ton, śliwek o 4,1 proc. do 113,1 tys. ton, wiśni o 10,8 proc. do 125,8 tys. ton, a czereśni o 16,6 proc. do 48,6 tys. ton.

Krzewy i plantacje jagodowe na minusie

Łączna produkcja owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych została wstępnie oszacowana na 458 tys. ton, co oznacza spadek o 6,5 proc. w porównaniu z 2025 r. GUS wskazuje, że negatywny wpływ na plonowanie miały warunki atmosferyczne wiosenne chłody, niedostateczna ilość opadów oraz rekordowo wysokie temperatury powietrza notowane pod koniec czerwca.

Malin było mniej o jedną czwartą

W tym roku zbiory truskawek wyniosły ok. 141,2 tys. ton i były o 6,2 proc. niższe niż przed rokiem. Produkcja malin ma zmniejszyć się o 23 proc. do 60,9 tys. ton, choć jej ostateczna wielkość będzie zależała od plonowania odmian jesiennych. Zbiory borówki wysokiej spadną o 4,7 proc. do 61,6 tys. ton, a aronii o 3 proc. do 41,4 tys. ton.

Porzeczek więcej, ale gorszej jakości

Jedyną grupą owoców, dla której GUS prognozuje wzrost produkcji, są porzeczki. Ich zbiory zwiększą się o 4,4 proc. do 117,2 tys. ton, przy czym produkcja porzeczki czarnej wzrośnie o 7,6 proc. do 84,6 tys. ton. Urząd zaznacza jednak, że z powodu przymrozków i czerwcowych upałów plonowanie tego gatunku jest zróżnicowane regionalnie, a jakość owoców jest gorsza niż w latach poprzednich.

Według GUS poprawa warunków pogodowych w lipcu wpłynęła korzystnie na kondycję roślin i przyrost plonów, jednak nie zrekompensowała strat spowodowanych wcześniejszym przebiegiem pogody. W rezultacie tegoroczne zbiory większości gatunków owoców będą niższe niż przed rokiem.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Wstrząs dla polskiego handlu: sieć Żabka sprzedana!

Dlaczego popyt na złoto pozostaje silny?

Wielka prywatyzacja futbolu odwołana

»»Czy będzie wielka kontrola unijnych środków dla Kijowa – oglądaj „RH+ Rozmowy Czarneckiego” w telewizji wPolsce24