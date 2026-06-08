Tyle zostało z kortu, gdzie zaczynała Maja
W miejscu, gdzie swoje pierwsze kroki stawiała Maja Chwalińska, aktualna wicemistrzyni Fench Open, korty popadają w ruinę, a w ich miejscu mają powstać kolejne bloki.
„Przez 18 lat gram w tenisa i ciężko pracuję każdego dnia. Tak się złożyło, że akurat w tym momencie to wszystko złożyło się w całość i kliknęło. Ciężka praca i cierpliwość się opłaciły” - podkreśliła na konferencji prasowej w Warszawie tenisistka Maja Chwalińska, która w poniedziałek wróciła do kraju z Paryża, gdzie osiągnęła finał wielkoszlemowego French Open..
Chciałabym podziękować wszystkim, dzięki którym znalazłam się w tym miejscu i którzy wspierali mnie od wielu lat - powiedziała Chwalińska.
Mural w Dąbrowie Górniczej
W Dąbrowie Górniczej, gdzie dorastała tenisistka, powstał mural przedstawiający Chwalińską.
„To mnie akurat bardzo wzruszyło, bo na tamtejszych kortach spędziłam najwięcej czasu podczas swojej kariery. Dziękuję twórcy tego muralu” - podsumowała finalistka French Open.
Autorem muralu jest Kawu - ukrywający się pod pseudonimem znany polski graficiarz. Jak sam twierdzi, nie chodziło mu jedynie o upamiętnienie wyczynu tenisistki z Dąbrowy Górniczej, ale także o zwrócenie uwagi, jak ważne są ogólnodostępne miejsca, takie jak korty w dzielnicy Gołonóg
PAP, sek
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