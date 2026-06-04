Narodziny gwiazdy! Maja Chwalińska szaleje w Paryżu

Polska tenisistka Maja Chwalińska wygrała z rosyjską tenisistką Dianą Sznajder 7:6 (7-4), 6:4 i awansowała do finału wielkoszlemowego French Open.Polska tenisistka o tytuł zagra z inną zawodniczką z Rosjiu - Mirrą Andriejewą. Dwusetowe starcie na korcie centralnym im. Philippe’a Chatriera trwało dwie godziny i 10 minut. Polka wykorzystała pierwszą piłkę meczową.

To dopiero trzeci występ Chwalińskiej w zasadniczej części wielkoszlemowych zmagań. W 2022 roku była w 2. rundzie Wimbledonu, a w 2025 przegrała pierwszy mecz w Australian Open.

Chwalińska już może liczyć na 1,4 mln euro nagrody za awans do finału

Maja Chwalińska, 24-latka z Dąbrowy Górniczej, która awansowała do finału wielkoszlemowego French Open, awansuje ze 114. pozycji w światowym rankingu co najmniej na 21. lokatę. 24-latka, która nigdy wcześniej nie była w czołowej setce, będzie drugą rakietą Polski w kobiecym zestawieniu, po Idze Świątek.

Za awans do finału Chwalińska może liczyć na nagrodę w wysokości 1,4 mln euro, czyli 1,6 mln dolarów. Przed rozpoczęciem zmagań w stolicy Francji z tytułu premii za występy na korcie - według oficjalnych danych - zarobiła… 864 tys. USD.

Maja Chwalińska na korcie w Paryżu w półfinale Rolland Garros / autor: PAP/PAP/EPA/MOHAMMED BADRA

Chwalińska czwartą polską tenisistką, która wystąpi w finale wielkoszlemowym

Maja Chwalińska, awansując do finału turnieju French Open, została czwartą polską tenisistką, która wystąpi w decydującym meczu singla w Wielkim Szlemie. Pierwszą była Jadwiga Jędrzejowska, później dokonała tego Agnieszka Radwańska, a następnie po sześć tytułów sięgnęła Iga Świątek.

Jędrzejowska dotarła do finału zmagań na kortach im. Rolanda Garrosa w 1939 roku. W tej samej edycji triumfowała w deblu. Poza tym słynna przed laty zawodniczka wystąpiła dwa razy w pojedynku o tytuł w 1937 roku - w Wimbledonie i w US Open.

W 2012 roku Radwańska przegrała decydujący mecz Wimbledonu z Amerykanką Sereną Williams.

Natomiast Świątek w Paryżu była najlepsza w latach 2020 i 2022-24, w 2022 roku zwyciężyła w US Open w Nowym Jorku, a przed rokiem wygrała turniej na londyńskiej trawie.

Maja Chwalińska po triumfie na korcie w Paryżu w półfinale Rolland Garros / autor: PAP/ EPA/MOHAMMED BADRA

W 1. rundzie w Paryżu Polka wygrała z mistrzynią olimpijską Chinką Qinwen Zheng 6:4, 6:0, a następnie w takim samym stosunku z rozstawioną z numerem 23. Belgijką Elise Mertens. W 3. rundzie pokonała Greczynkę Marię Sakkari 1:6, 6:3, 6:2, a potem Francuzkę Diane Parry 6:3, 6:2 i Rosjankę Annę Kalinską (22.) 7:6 (7-3), 6:3.

Maja Chwalińska po wygranym meczu półfinałowym Rolland Garros: To jest jak sen / autor: PAP/PAP/ EPA/MOHAMMED BADRA

Chwalińska po awansie do finału: to jest jak sen

Maja Chwalińska po awansie do finału wielkoszlemowego turnieju French Open w Paryżu przyznała, że nie może uwierzyć w to, czego dokonała. „To jest jak sen. Nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, co powiedzieć - przyznała w krótkiej rozmowie na korcie po pokonaniu Rosjanki Diany Sznajder 7:6 (7-3), 6:4. Spytana, jak czuje się fizycznie, odparła: - Nienajlepiej, nie będę kłamać.

Gra z jednymi z najlepszych zawodniczek na świecie dzień po dniu to ogromne wyzwanie. Ale to jest Wielki Szlem, więc trzeba dawać z siebie wszystko i jeszcze więcej. Ja na to ani trochę nie narzekam - podkreśliła.

Przez większość zaciętego pojedynku z dwa i pół roku młodszą i znacznie wyżej notowaną w światowym rankingu Sznajder Polka potrafiła zachować spokój.

„Czasem też bywam szalona… Ale staram się panować nad sobą, bo wiem, że to dla mnie najlepszy sposób, żeby grać na moim najwyższym poziomie. Staram się być spokojna, ale we mnie, w środku, jest burza” - żartowała Chwalińska.

Zapowiedziała, że zanim zacznie przygotowywać się do finału z inną Rosjanką Mirrą Andriejewą, chce celebrować tę chwilę.

„Chcę trochę pożyć, nacieszyć się tym dniem. Potem się zregenerować, żeby w finale móc dać z siebie wszystko - zakończyła czwarta w historii Polka w finale zmagań singlistek w turniejach wielkoszlemowych.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Złoto NBP. Polska awansowała do pierwszej dziesiątki

Politycy pokazali, ile mają w portfelu

Bruksela przejmie nadzór nad giełdą? Domański mówi tak

»»Sektor SKOK walczy o tożsamość – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24