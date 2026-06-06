Roman Giertych chciał zostać doradcą podatkowym Mai Chwalińskiej. I poległ

Przed finałem French Open w cieple sławy polskiej tenisistki Mai Chwalińskiej chciał się ogrzać niejeden polityk. Do tego grona należał także poseł Roman Giertych, który skierował do polskiej tenisistki zaskakującą propozycję.

Jego list opublikowany na platformie X dotyczył kwestii podatkowych.

Szanowna Pani Maju! Ponieważ wczoraj prawie dostałem zawału serca podczas Pani meczu i wzruszyłem się na koniec, gdy odesłała Pani panią Sznajder do domu (do Putina, którego tak lubi), to bardzo mnie poruszył fakt, że jak słyszałem mówiła Pani iż od nagrody za zwycięstwa będzie musiała Pani zapłacić podatek zarówno we Francji jak i w Polsce. Wydało mi się to niesprawiedliwe że aż postanowiłem to sprawdzić. Otóż Polska ma z Francją podpisaną 20 czerwca 1975 roku umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. W umowie tej w artykule 17 ust. 1 przewidziane jest, że sportowcy płacą podatek w tym Państwie, gdzie uzyskali przychód (w tym przypadku nagrody za zwycięstwa w Roland Garros opodatkowane są we Francji). Zgodnie zaś z art. 23 ust. 1 pkt. b tej umowy Polska ma obowiązek zaliczyć na poczet podatku płaconego w Polsce ten podatek, który będzie musiała Pani zapłacić we Francji. Innymi słowy musiałaby Pani zapłacić dodatkowy podatek w Polsce tylko wtedy, gdyby polska stawka podatku przewyższała francuską. Gdyby tak było, to od różnicy musiałaby Pani zapłacić podatek również w Polsce. We Francji jednak przy takich kwotach obowiązuje podatek około 45 proc., a w Polsce nawet z dodatkowym podatkiem od kwoty ponad milion złotych, podatek maksymalny to 36 proc.. Tak więc będzie miała Pani obowiązek ten przychód w zeznaniu za 2026 wykazać wraz z dokumentami potwierdzającymi zapłacenie podatku we Francji, lecz w Polsce od tych nagród nic dodatkowo Pani nie zapłaci.

Błąd adwokata

Na wpis posła KO odpowiedział na X adwokat i doradca podatkowy Piotr Leonarski, który zwrócił uwagę, że nagrody zdobyte w zawodach, w tym ta na turnieju French Open Rolland Garros 2026 nie są opodatkowane stawką 36 proc.

Panie Mecenasie, wszystko się niby zgadza, tylko nagrody w zawodach to nie są w Polsce opodatkowane stawką 36 proc. Jest liniowe 10 proc. (chyba że działalność gospodarcza) – napisał prawnik w odpowiedzi Romanowi Giertychowi.

To zwykły przychód z działalności sportowej wykonywanej osobiście, a nawet gdyby był to podatek od nagrody sportowej (co jest bardzo wątpliwe tym bardziej że dotyczy wygranej poza Polską, a we Francji to normalny przychód) to i tak 10 proc. jest mniej niż 45 proc., prawda? - próbował się bronić Roman Giertych, ale szybko nadział się na miażdżącą replikę:

Panie Mecenasie, nie warto brnąć. Przepisy (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT) i stanowisko organów podatkowych (por. Interpretacja z 28.07.2025, nr http://0114-KDIP3-1.4011.448.2025.2.PT) jest jasne. To jest przychód z innych źródeł opodatkowany liniowo 10 proc. I rzeczywiście to nie miałoby znaczenia, gdyby te 45 proc. we Francji było podatkiem przychodowym, a nie dochodowym. Zawodniczka może jednak we Francji odliczyć koszty uzyskania przychodu, więc efektywnie to jest bardziej 30 proc. niż 45 proc.. A to już robi różnicę - skwitował błąd prawny Giertycha mec. Piotr Leonarski.

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„Mecenas Giertych postanowił się przełamać i napisać coś życzliwego, w dodatku fachowego, ale niestety okazało się, że tego akurat nie potrafi. Lepiej żeby Maja Chwalińska doradców podatkowych szukała gdzie indziej” - swoje trzy grosze dorzucił dziennikarz i właściciel Kanału Zero Krzysztof Stanowski.

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