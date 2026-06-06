Maja Chwalińska wicemistrzynią turnieju French Open

Maja Chwalińska przegrała w finale tenisowego turnieju Wielkiego Szlema w Paryżu z Rosjanka Mirrą Andriejewą w dwóch setach 6:3 6:2. 20 dni, 10 meczów, ponad 17 godzin na korcie i nagroda w wysokości 1,4 mln euro - tak w skrócie wyglądała przygoda Mai Chwalińskiej w tegorocznym French Open, który przyniósł jej życiowy sukces w postaci wielkoszlemowego finału

Dla obu zawodniczek wynik osiągnięty w stolicy Francji jest największym sukcesem w karierze - po raz pierwszy dotarły do decydującego pojedynku imprezy najwyższej rangi.

Sobotni mecz trwał godzinę i 22 minuty.

Maja Chwalińska przegrała w finale turnieju Wielkiego Szlema w Paryżu, ale i tak osiągnęła wielki sukces / autor: PAP/EPA/YOAN VALAT

Olbrzymia premia dla Chwalińskiej i nowy sponsor

Maja Chwalińska, mimo porażki w finale wielkoszlemowego French Open, w poniedziałek zamelduje się na 21. miejscu w światowym rankingu, notując awans o 93 pozycje. Za nią będą m.in. tak uznane tenisistki jak Amerykanki Emma Navarro czy Madison Keys.

24-letnia Polka nigdy wcześniej nie była wśród stu czołowych zawodniczek globu.

Za awans do finału może liczyć na nagrodę w wysokości 1,4 mln euro, czyli 1,6 mln dolarów. Przed rozpoczęciem zmagań w stolicy Francji z tytułu premii za występy na korcie - według oficjalnych danych - zarobiła… 864 tys. USD.

Znakomity występ w stolicy Francji przyczynił się też do pozyskania przez Chwalińską sponsora, którym została polska firma Oshee.

„Niektóre historie piszą się same. Cieszymy się, że możemy wspierać Maję Chwalińską w realizacji kolejnych marzeń. MAJA, HYDRATE YOUR DREAMS WITH OSHEE!” - czytamy we wpisie firmy w mediach społecznościowych.

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Chwalińska: Dałam z siebie wszystko!

24-letnia Polka nie szczędziła podziękowań dla organizatorów turnieju, wolontariuszy, sędziów, sztabu, rodziny i przeprosiła, jeśli kogoś pominęła. Tłumaczyła, że „ma bardzo dużo myśli w głowie”. Z trybun odpowiedziało jej gromkie „Dziękujemy! Dziękujemy!”.

Żałuję, że nie zobaczyliście dzisiaj lepszego meczu, ale Mirra była dziś dla mnie po prostu za dobra, więc to jej wina. Ja dałam z siebie wszystko. Przepraszam. Nigdy nie zapomnę tych trzech tygodni, Paryż na zawsze zostanie w moim sercu - zakończyła.

Mirra Andriejewa i Maja Chwalińska z nagrodami za udział w finale Rolanda Garrosa / autor: PAP/EPA/MOHAMMED BADRA

Historyczny sukces Polki

24-letnia Chwalińska jako czwarta polska tenisistka wystąpiła w decydującym meczu singla w Wielkim Szlemie.

Pierwszą - jeszcze przed II wojną światową - była Jadwiga Jędrzejowska, później dokonała tego Agnieszka Radwańska (obie bez powodzenia), a następnie po sześć tytułów sięgnęła Iga Świątek. W Paryżu była najlepsza w latach 2020 i 2022-24, w 2022 roku zwyciężyła też w US Open w Nowym Jorku, a przed rokiem wygrała turniej na Wimbledonie.

PAP, Sek

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