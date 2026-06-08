Maja Chwalińska rozliczy się z francuskim fiskusem

Dochód Mai Chwalińskiej, uzyskany w turnieju Roland Garros, zostanie opodatkowany we Francji, bo tak wynika z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – powiedział w poniedziałek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

„Pomiędzy Polską a Francją jest umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. I mówi ona, że dochód sportowców i artystów jest opodatkowany w kraju, w którym został wygenerowany, więc dochód Mai Chwalińskiej zostanie opodatkowany we Francji” – powiedział Domański w poniedziałek w TVN24.

Umowa międzynarodowa jednoznacznie wskazuje, że krajem opodatkowania nagrody finansowej jest państwo, na którego terenie środki te zostały fizycznie zarobione. Według szacunków około 45 proc. nagrody Chwalińskiej może trafić do francuskiego fiskusa.

Przypomnijmy, że nagroda za występ Mai Chawalińskiej w French Open to 1,4 mln euro brutto - to dwa razy tyle, co wcześniej w karierze uzbierała z oficjalnych nagród.

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Francuski fiskus nie robi wyjątków

Jak dodał, niedługo będzie się widział w ministrem finansów Francji i „poruszy temat” ewentualnego zwolnienia z podatku dochodów Chwalińskiej z Roland Garros. Zastrzegł jednak, że francuski fiskus ma swoje zasady i stara się unikać wyjątków.

W sobotę Chwalińska, która zadebiutowała w drabince głównej na kortach im. Rolanda Garrosa, przegrała w finale z rozstawioną z numerem ósmym Rosjanką Mirrą Andriejewą 3:6, 2:6.

PAP, sek

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