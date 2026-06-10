906 mld dolarów dla ropy i gazu. Banki zmieniły kurs

Ubiegłoroczne wydatki największych banków świata na poszukiwania, wydobycie i ropy i gazu oraz rurociągi i terminale LNG wzrosły o ponad 900 miliardów. To efekt przede wszystkim zmiany polityki energetycznej w USA, którą eko-aktywiści ostro krytykują.

Najbardziej dobitnym przykładem nowego nastawienia największych instytucji finansowych do przemysłu paliw kopalnych było wygaśniecie inicjatywy Net-Zero Banking Alliance jesienią ubiegłego roku po tym, jak wycofało się z niej wielu członków. Ale najnowsze dane opublikowane przez organizację Rainforest Action Network pokazują, jak wymierna okazała się ta zmiana. Z raportu Banking on Climate Chaos Report 2025 wynika, że w ubiegłym roku 65 największych banków znacząco – o 65 mld dolarów zwiększyło finansowanie inwestycji w ropę i gaz. I przeznaczyły w sumie na ten sektor 906 mld dolarów, o czym informują światowe media. Na przedsięwzięcia umożliwiające przesył, magazynowanie i handel surowcami i paliwami banki wydały 116 mld dolarów, a kwotą ponad pół biliona dolarów wsparły firmy poszukiwacze i wydobywcze czyli eksploatację złóż.

Listę największych instytucji finansujących branże jest JPMorgan Chase, inwestując 58,2 mld dol. czyli o ponad 12 procent więcej ni rok wcześniej. W ścisłej czołówce są także Bank of America, MUFG, Mizuho Financial i Citigroup, z których każdy wydał ponad 45 mld dol.

Autorzy raportu alarmują, że wzrost inwestycji w paliwa kopalne oznacza dodatkową emisję i uderza w międzynarodowe porozumienia klimatyczne oraz zobowiązania do obniżania emisji.

Zmiana podejścia do finansowania inwestycji w ropę i gaz nastąpiła wraz z objęciem urzędu Prezydenta USA przez Donalda Trumpa. Już w czasie kampanii wyborczej deklarował nową politykę i rezygnację ze strategii klimatycznych, jakie wdrażała Administracja Joe Bidena. Wycofując wsparcie dla inwestycji w odnawialne źródła Donald Trump naraził się wielu organizacjom i aktywistom, ale nie zwraca na to uwagi. Stawia na zwiększenie wydobycia ropy i gazu w kraju, zapowiedział także wycofanie Stanów Zjednoczonych z Porozumienia Paryskiego i kolejnych szczytów klimatycznych.

(Oprac. AŁ)

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