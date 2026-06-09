Uwaga kierowcy! Nie będzie już podatku PCC od tańszych aut

Kupno starego auta za kilka tysięcy złotych ma być prostsze i tańsze. Rządzący chcą podnieść z tysiąca do trzech tysięcy złotych limit wartości aut, przy zakupie których nie trzeba będzie podatku PCC. Dla wielu kierowców oznacza to koniec dodatkowych formalności i wymierne oszczędności.

Ministerstwo Finansów i Gospodarki przygotowało projekt zmian w prawie, który zakłada podniesienie limitu zwolnienia z 2-procentowego podatku od czynności cywilnoprawnych. Po zmianach przy zakupie samochodu od osoby prywatnej za maksymalnie 3 tys. zł nie będzie trzeba płacić PCC ani składać deklaracji PCC-3. Dotychczasowy limit wynosił tysiąc złotych i nie zmienił się od 2001 roku, choć ceny samochodów i wynagrodzenia wzrosły wielokrotnie.

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Zmiana ma ułatwić życie kupującym tani samochód, ale także ograniczyć koszty administracyjne. Przy tanich pojazdach podatek często wynosił bowiem jedynie kilkadziesiąt złotych, a jego egzekwowanie bywało droższe niż wpływy do budżetu. Nowe przepisy mają więc uporządkować system i zakończyć ściganie najmniejszych należności.

Kto skorzysta?

Limit 3 tys. zł obejmie głównie samochody z początku XXI wieku. Na rynku wtórnym wciąż można znaleźć w tej cenie popularne modele segmentu B, często z prostą konstrukcją i tanią eksploatacją. Nie należy jednak liczyć na bogate wyposażenie czy na idealny stan techniczny, choć wyjątki od reguły mogą się oczywiście zdarzyć. Projekt jest na etapie uzgodnień. Jeśli przejdzie całą ścieżkę legislacyjną, nowe przepisy mogą zacząć obowiązywać jeszcze w tym roku.

Oprac. Grzegorz Szafraniec

Na podst. podatki.gov.pl, podatki.biz.pl

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