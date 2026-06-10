„Zielone” ambicje Brukseli tuczą gospodarki Chin i Indii
W kontekście Europejskiego Zielonego Ładu analiza handlu produktami z zielonej energii w UE ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia zależności geopolitycznych, oceny bezpieczeństwa energetycznego i wsparcia krajowego przemysłu – piszą autorzy analizy Eurostat. Z przedstawionych przez nich danych wynika, że w 2024 r. Unia Europejska importowała więcej produktów z obszaru zielonej energii niż eksportowała, a na europejskiej transformacji energetycznej zarabiają głównie Chiny i Indie.
W 2024 roku UE importowała panele słoneczne o wartości 11,1 mld euro, biopaliwa ciekłe o wartości 2,9 mld euro oraz turbiny wiatrowe o wartości 0,5 mld euro.
Wartość unijnego importu paneli słonecznych i biopaliw ciekłych w 2024 roku była znacznie wyższa niż odpowiadająca jej wartość eksportu UE, która wyniosła 0,7 mld euro w przypadku paneli słonecznych i 1,8 mld euro w przypadku biopaliw ciekłych. Z kolei wartość unijnego eksportu turbin wiatrowych (2,8 mld euro) była znacznie wyższa niż odpowiadająca jej wartość importu.
Wartość importu paneli słonecznych do UE spadła o 43 proc. między 2023 a 2024 rokiem z powodu spadku cen, mimo nieznacznego wzrostu importowanej ilości o 2 proc. W tym samym okresie wartość importu biopaliw ciekłych do UE spadła o 25 proc., a ich ilość spadła o 14 proc.
Import turbin wiatrowych do UE znacznie wzrósł w tym okresie, odnotowując wzrost wartości o 102 proc. i ilości o 113 proc.
►W latach 2023–2024 eksport turbin wiatrowych odnotował największy wzrost wartości (+41 proc.), a ich liczba wzrosła o 28 proc.
►Eksport paneli słonecznych spadł o 22 proc. wartościowo, a wzrósł o 24 proc. ilościowo.
►Eksport biopaliw ciekłych odnotował większy spadek wartości w porównaniu z ilością (-19 proc. vs -7 proc.).
Panele słoneczne
Chiny (98 proc.) były zdecydowanie największym partnerem w imporcie paneli słonecznych poza UE w 2024 r. Największymi odbiorcami paneli słonecznych poza UE były Szwajcaria (26 proc.) i Wielka Brytania (22 proc.),
Turbiny wiatrowe
Indie (48 proc.) i Chiny (43 proc.) były krajami, z których pochodziła większość importu turbin wiatrowych poza UE w 2024 r. Największym odbiorcą turbin wiatrowych poza UE była Wielka Brytania (22 proc.), a następnie Stany Zjednoczone (14 proc.), Japonia (12 proc.) i Turcja (11 proc.); należy zauważyć, że 27 proc. eksportu nie można było przypisać do partnera ze względu na poufność danych.
Biopaliwa
Prawie jedna czwarta importu biopaliw ciekłych poza UE w 2024 r. pochodziła z Chin (24 proc.). Malezja (15 proc.), Wielka Brytania (13 proc.), Brazylia (12 proc.) i Argentyna (11 proc.) również miały dwucyfrowe udziały. Stany Zjednoczone (61 proc.) i Wielka Brytania (22 proc.) były największymi odbiorcami eksportu biopaliw ciekłych poza UE.
Źródło: materiały Eurostat, oprac. Sek
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