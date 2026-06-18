Atak ukraiński na Moskwę! Płonie rafineria 15 km od Kremla

Loty na głównych lotniskach Moskwy zostały w czwartek zawieszone, a ruch na miejskiej obwodnicy wstrzymano po atakach ukraińskich dronów w obwodzie moskiewskim – podał Reuters za rosyjską agencją lotniczą Rosawiacja i rosyjskim MSW. „Po raz drugi w tym tygodniu siły ukraińskie uderzyły w moskiewską rafinerię naftową; to sprawiedliwa odpowiedź na rosyjskie ataki na ukraińskie miasta i kolejny cios w obiekty napędzające rosyjską machinę wojenną” - oświadczył w czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Siły ukraińskie przeprowadziły w nocy ze środy na czwartek zmasowany atak dronowy na rafinerię w Moskwie oraz na inne cele w obwodzie.

Trafiona rafineria produkuje 40 proc. paliw dla Moskwy

Mer Moskwy Siergiej Sobianin poinformował na Telegramie, że w rafinerii spółki Gazpromnieft w dzielnicy Kapotnia wybuchł pożar. Według rosyjskich władz w rafinerię trafiło kilka dronów. Świadek powiedział agencji Reutera, że Kapotnia zasnuta jest gęstym dymem.

Według portalu Ukrainska Prawda atak na te zakłady to poważny cios dla rosyjskiej machiny wojennej i gospodarki. Rafineria leży w odległości 15 km od Kremla i stanowi krytyczny obiekt infrastruktury paliwowej Moskwy. Zapewnia prawie 40 proc. zapotrzebowania rejonu Moskwy na benzynę i 50 proc. na olej napędowy, dostarcza też paliwo lotnicze dla wojska.

Zawieszono loty na lotnisku Szeremietiewo

W jednym z głównych lotnisk Moskwy, Szeremietiewo, tymczasowo ewakuowano pasażerów i pracowników, ale obecnie sytuacja w tym porcie lotniczym zaczyna wracać do normy – podał port lotniczy w komunikacie.

Szczątki dronów spadły też na teren centrum handlowego Sadowod, gdzie „stwierdzono nieznaczne uszkodzenie jednego z budynków”. Kanał Ostorożno, Nowosti na Telegramie podał, że okolice centrum handlowego są zadymione.

Niezależne media rosyjskie poinformowały też o trafieniu dronów lub ich szczątków w centrum handlowe Biełaja Dacza w mieście Lubiercy, gdzie wybuchł pożar, w klub fitness oraz domy mieszkalne i dacze w innych miejscowościach obwodu moskiewskiego.

Masowy atak dronowy

Sobianin podał, że siły rosyjskie strąciły 180 ukraińskich dronów lecących w kierunku Moskwy. Według rosyjskiego ministerstwa obrony nad krajem zlikwidowano 555 bezzałogowców.

W obwodzie rostowskim na południu Rosji w ataku ukraińskich dronów zginęła jedna osoba i wybuchł pożar w dwóch placówkach handlowych – przekazały władze lokalne, cytowane przez Reutersa.

Zełenski: ataki na rafinerię w Moskwie to sprawiedliwa odpowiedź na ataki na nasze miasta

Po raz drugi w tym tygodniu siły ukraińskie uderzyły w moskiewską rafinerię naftową; to sprawiedliwa odpowiedź na rosyjskie ataki na ukraińskie miasta i kolejny cios w obiekty napędzające rosyjską machinę wojenną - oświadczył w czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

„Tej nocy nasze sankcje dalekiego zasięgu ponownie dotarły do regionu moskiewskiego: po raz drugi w tym tygodniu trafiona została moskiewska rafineria naftowa. Zaatakowano również cele w regionie rostowskim oraz na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy. To całkowicie sprawiedliwa odpowiedź na rosyjskie uderzenia w nasze miasta i społeczności, a także kolejny ważny rezultat pracy naszych żołnierzy wymierzonej w obiekty, które napędzają rosyjską machinę wojenną” - napisał Zełenski na platformie X.

Prezydent zaznaczył, że w ostatnich dniach wszyscy partnerzy Ukrainy podkreślali celność i skuteczność ukraińskich uderzeń. „Czas kończyć tę wojnę, a Rosja musi podjąć niezbędne kroki dyplomatyczne” - stwierdził Zełenski.

„W nocy z 17 na 18 czerwca 2026 r. jednostki Sił Obrony Ukrainy ponownie uderzyły w moskiewską rafinerię ropy naftowej w obwodzie moskiewskim Federacji Rosyjskiej. Zakład ma zdolność przerobu ponad 12 mln ton ropy naftowej rocznie i jest wykorzystywany do zaopatrywania rosyjskiej armii” - poinformował ukraiński Sztab Generalny na komunikatorze Telegram.

Według sztabu odnotowano trafienia oraz rozległy pożar na terenie zakładu. „Obecnie potwierdzono co najmniej pięć ognisk pożaru. Według wstępnych danych z geolokalizacji płoną instalacje zintegrowanego przerobu ropy, instalacje wtórnego przerobu oraz park zbiorników magazynowych” - dodał ukraiński Sztab Generalny.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Prawo budowlane: garaże i budynki gospodarcze będą większe!

Oligarchowie od Tuska

Kongres Fundacji SET: Strategia dla odpornego państwa

»»Wojciech Dąbrowski: Energetyka w strefie rozwoju – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24