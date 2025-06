Ukraiński atak na lotnictwo Rosji zmienia reguły wojny

Tak jak atak Japonii na Pearl Harbor w 1941 roku przeprowadzona w niedzielę ukraińska operacja „Pajęczyna” napisała na nowo zasady sztuki wojennej - ocenił w poniedziałek Max Boot, komentator „Washington Post” i ekspert amerykańskiej Rady Stosunków Zagranicznych.

Nikt nie był w stanie sobie wyobrazić, że w niedzielę 7 grudnia 1941 roku cesarska marynarka wojenna Japonii przepłynie niezauważona cały ocean, by zaatakować to, co amerykańscy stratedzy nazwali „fortecą nie do zdobycia”, czyli bazę Pearl Harbor na Hawajach. Maszyny wroga, które startowały z sześciu lotniskowców, zniszczyły bądź uszkodziły 328 amerykańskich samolotów i zatopiły bądź uszkodziły 19 okrętów, w tym osiem pancerników - przypomina Boot na łamach waszyngtońskiego dziennika.

»» O ataku dronowym sił ukraińskich na rosyjskie lotniska czytaj tutaj:

Nokaut sił lotniczych Putina! Moskwa upokorzona

Początek końca lotnictwa strategicznego?

Atak na Pearl Harbor napisał na nowo zasady sztuki wojennej i otworzył rozdział, że którym dominującą siłą w wojnie morskiej stały się samoloty. Podobnie niedzielna operacja „Pajęczyna”, która musiała być absolutnym szokiem dla Rosjan, tak jak atak japońskiej marynarki dla Amerykanów, pisze nowy rozdział sztuki wojennej - ocenia autor.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała, że w ramach operacji specjalnej, polegającej na jednoczesnym uderzeniu dronów na cztery lotniska wojskowe w Rosji, uszkodzono 41 samolotów rosyjskiego lotnictwa strategicznego, w tym A-50, Tu-95, Tu-22 M3 i Tu-160. Szef ukraińskiego rządowego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji (CPD) Andrij Kowałenko podał z kolei, że w wyniku operacji „Pajęczyna” co najmniej 13 samolotów zniszczono.

Nic dziwnego, że rosyjscy blogerzy zaczęli porównywać ukraińską operację do Pearl Harbor. Porównanie jest nie do końca adekwatne, bo atak cesarskiej floty na USA oznaczał początek nowej wojny, podczas gdy „Pajęczyna” była kolejna próbą obrony przed agresorem - zastrzega Boot. Jednak analogia ta ma o tyle sens, że obydwa te ataki oznaczały początek końca „dominujących niegdyś systemów broni: pancerników w 1941 roku i samolotów załogowych obecnie” - podkreśla komentator.

Wojna totalna terytorialnie

Boot zwraca uwagę, że historia operacji „Pajęczyna” będzie teraz spędzać generałom i strategom sen z powiek. Jeśli bowiem ukraińskie drony były w stanie niezauważone dotrzeć do bardzo znaczących baz lotniczych w „państwie policyjnym, jakim jest Rosja, to co uniemożliwi Chińczykom podobny atak na bazy lotnicze USA? Lub Pakistańczykom na bazy indyjskie? Albo Północnej Korei na bazy południowokoreańskie?”.

Operacja „Pajęczyna” nie będzie decydującym ciosem w tej wojnie. Ale tak jak Pearl Harbor było sygnałem, że Japonia będzie znacznie groźniejszym przeciwnikiem, niż sądziła większość Zachodu, tak teraz niedzielny atak dowodzi, że Ukraińcy są znacznie bardziej zdolnymi, elastycznymi i odważnymi żołnierzami niż ktokolwiek mógł się spodziewać - podsumował autor.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

NuScale wraca do atomowej gry. Co na to KGHM?

Zgroza! Więzienie za… podlewanie deszczówką

»»PKW ogłasza wynik wyborów - Karol Nawrocki wygrał wybory przy rekordowej frekwencji – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24