Biznes: Hennig-Kloska dokonuje egzekucji przemysłu drzewnego

Rządowy proces konsultacyjny dotyczący przyszłości polskich lasów i gospodarki leśnej ma charakter wyłącznie fasadowy. Decyzje Ministerstwa Klimatu i Środowiska zapadły za zamkniętymi drzwiami – alarmuje Koalicja na Rzecz Polskiego Drewna w stanowisku, które przekazano portalowi wGospodarce.pl. Poniżej streszczamy argumentację przedstawicieli branży drzewnej.

Przekazane przez Minister Klimatu i Środowiska Paulinę Hennig-Kloskę pismo skierowane do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Adama Wasiaka pokazuje, że rządowy proces konsultacyjny dotyczący przyszłości polskich lasów i gospodarki leśnej ma charakter wyłącznie fasadowy. Z dokumentu wynika bowiem, że MKiŚ przekazuje Lasom Państwowym gotowe cele powierzchniowe, wskaźniki i terminy ich realizacji oczekując od Lasów Państwowych wyłącznie opracowania wdrożenia wcześniej podjętych decyzji.

Z treści dokumentu wynika, że MKiŚ nie przedstawia wariantów ani nie rozpoczyna rzeczywistej debaty nad kierunkiem zmian. Ministerstwo oczekuje, że od 2027 roku 1,43 mln hektarów Lasów Państwowych zostanie zakwalifikowanych jako lasy o wiodącej funkcji przyrodniczej lub społecznej, a co najmniej 787 tys. hektarów zostanie wyłączonych z pozyskania drewna. Dodatkowo 186 tys. hektarów najstarszych drzewostanów ma zostać objętych szczególnym reżimem ochronnym poza istniejącymi rezerwatami. Lasy Państwowe mają opracować i przedłożyć kompletną koncepcję realizacji tych celów do 28 sierpnia 2026 r., co oznacza, że MKiŚ oczekuje wdrożenia z góry określonych wskaźników powierzchniowych, a nie wypracowania ich w toku konsultacji.

Ministerstwo Klimatu i Środowisko podejmuje decyzje za zamkniętymi drzwiami / autor: materiały prasowe Koalicji na Rzecz Polskiego Drewna

To nie jest dialog, to nie są konsultacje

To nie jest dialog i konsultacje. To jest administracyjne wdrażanie decyzji, które mają fundamentalne konsekwencje dla całego łańcucha wartości polskiego przemysłu drzewnego i meblarskiego. Polska branża drzewna i meblarska jeszcze niedawno była wizytówką i kluczowym filarem krajowej gospodarki oraz jednym z europejskich liderów eksportu. Dziś ten dorobek jest krok po kroku niszczony przez MKiŚ. Z kraju wyznaczającego standardy stajemy się krajem tracącym przewagi konkurencyjne, inwestycje i rynki zbytu. To nie jest zagrożenie, które może pojawić się w przyszłości. Ten proces już trwa - ocenia Koalicja na Rzecz Polskiego Drewna.

Biznes drzewny jest z premedytacją wpychany w kryzys

W całym kraju przedsiębiorstwa drzewne i meblarskie ograniczają działalność, rezygnują z inwestycji i mierzą się z narastającą niepewnością dotyczącą dostępu do surowca. Rządowa polityka wobec lasów staje się katalizatorem najpoważniejszego kryzysu polskiego sektora drzewnego i meblarskiego od dekad. Jedynymi beneficjentami tej polityki są organizacje ekologiczne, które mogą ogłosić realizację swoich postulatów. Przegranymi są przedsiębiorcy, pracownicy i całe regiony żyjące z gospodarki leśnej a państwo nie utrzymuje się z konferencji prasowych, kampanii społecznych i apeli NGO. Państwo utrzymuje się z pracy ludzi oraz podatków płaconych przez firmy. Tymczasem rząd uderza właśnie w branżę, która od dziesięcioleci tworzyła miejsca pracy, budowała eksport i zasilała budżet państwa miliardami złotych.

Koalicja na Rzecz Polskiego Drewna mówi wprost: dla wielu przedsiębiorstw Ministerstwo Klimatu i Środowiska wykonuje wyrok ekonomiczny. To nie jest ochrona przyrody, to jest działanie przeciwko przemysłowi drzewnemu i meblarskiemu oraz wszystkim zakładom usług leśnych. To jest narzucenie radykalnych zmian bez uczciwej rozmowy o kosztach, które poniosą pracownicy, przedsiębiorcy i lokalne społeczności.

Na podstawie materiałów Koalicji na Rzecz Polskiego Drewna oprac. sek

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