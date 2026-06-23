Sektor drzewny traci cierpliwość. Skarga na Hennig-Kloskę

Przedstawiciele przemysłu drzewnego, meblarskiego i papierniczego, skupieni w Koalicji na Rzecz Polskiego Drewna, wysłali list do Prezydenta RP Karola Nawrockiego, Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska oraz innych decydentów z apelem o zatrzymanie działań Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które – zdaniem branży – zagrażają przyszłości setek tysięcy miejsc pracy i jednej z najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Od miesięcy słyszymy o dialogu, ale kolejne decyzje Ministerstwa Klimatu i Środowiska pokazują, że głos przedsiębiorców jest ignorowany. Dziś mamy do czynienia z sytuacją, w której resort realizuje politykę uderzającą w polskie firmy, pracowników i lokalne społeczności. Nie możemy dłużej biernie się temu przyglądać” – podkreślają przedstawiciele Koalicji na Rzecz Polskiego Drewna.

Sytuacja stała się na tyle poważna, że nie można już mówić wyłącznie o problemach branży. Stawką są miejsca pracy, rozwój całych regionów i bezpieczeństwo gospodarcze państwa – informuje Koalicja na rzecz Polskiego Drewna.

Resort z premedytacją ogranicza potencjał gospodarczy sektora leśno-drzewnego

Zdaniem sygnatariuszy listu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska konsekwentnie prowadzi politykę ograniczania dostępności krajowego drewna oraz zwiększania obciążeń nakładanych na sektor drzewny. Branża wskazuje, że kolejne decyzje podejmowane są bez rzetelnej oceny skutków gospodarczych i społecznych, a ich efektem jest wzrost kosztów produkcji, utrata konkurencyjności oraz ryzyko likwidacji tysięcy miejsc pracy.

Szczególne oburzenie przedsiębiorców wywołuje projekt nowelizacji ustawy o lasach (UD108), który przewiduje przekazywanie przez Lasy Państwowe środków odpowiadających 2 proc. przychodów ze sprzedaży drewna na cele niezwiązane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarki leśnej. Według szacunków oznacza to wyprowadzenie z systemu ponad 200 mln zł rocznie.

W ocenie branży to element szerszej polityki Ministerstwa Klimatu i Środowiska, która systematycznie ogranicza potencjał gospodarczy sektora leśno-drzewnego. W połączeniu z wdrożonymi wcześniej moratoriami wyłączającymi aktywną gospodarkę leśną oraz wyłączaniem kolejnych powierzchni Lasów Państwowych z użytkowania gospodarczego (lasy społeczne, nowe rezerwaty, starolasy, „zielona” Tarcza Wschód etc.) doprowadza do istotnego ograniczenia podaży surowca i w konsekwencji gwałtownego wzrostu cen drewna, ograniczenia inwestycji, zamykania zakładów oraz redukcji dziesiątek tysięcy miejsc pracy.

70 tysięcy miejsc pracy zagrożonych

Działania resortu klimatu – jak podkreślają – coraz bardziej przypominają funkcjonowanie „państwa w państwie”, w którym strategiczne decyzje dotyczące gospodarki podejmowane są bez uwzględniania ich konsekwencji dla przedsiębiorców, pracowników i lokalnych społeczności.

Branża ostrzega, że dalsze utrzymywanie obecnego kursu doprowadza do największego kryzysu sektora od dekad. Według szacunków ekspertów, ograniczenie aktywnej gospodarki leśnej na 20 proc. powierzchni lasów zagrozi nawet 70 tysiącom miejsc pracy.

»» O postulatach branży drzewnej i meblarskiej czytaj tutaj:

Biznes: Hennig-Kloska dokonuje egzekucji przemysłu drzewnego

Prośba o interwencję prezydenta

Zdaniem przedsiębiorców nie jest to już spór o kierunek polityki leśnej, lecz walka o przyszłość całych regionów i rodzin utrzymujących się z pracy w sektorze drzewnym.

Dlatego sygnatariusze listu zwrócili się do Prezydenta RP Karola Nawrockiego o pilną interwencję oraz powstrzymanie działań, które mogą doprowadzić do dalszego osłabienia polskiej gospodarki. Ich zdaniem państwo nie może pozostawać bierne wobec polityki, która uderza w jedną z jego strategicznych branż.

List został skierowany też Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, Marszałków Senatu i Sejmu, przewodniczących kluczowych komisji sejmowych i senackich oraz parlamentarzystów zajmujących się tematyką gospodarki, środowiska, finansów publicznych i kontroli państwowej.

Pod apelem podpisali się przedstawiciele organizacji reprezentujących polski sektor drzewny, papierniczy i meblarski: Jędrzej Kasprzak, Prezydent Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce, Jerzy Majewski, Pełnomocnik Stowarzyszenia Papierników Polskich, oraz Jan Szynaka, Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli.

Materiały Koalicji na Rzecz Polskiego Drewna, oprac. sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Wejście smoka. Tajwańczycy w Polsce zajmą miejsce Intela

Ukraińcy obrażają i… kupują

Szok! O 1,5 mld zł dziennie rosło zadłużenie w maju

»»Krytyka jawności w spółdzielniach – oglądaj „Piatkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24