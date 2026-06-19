Tam będą częściej strzelać do dzików

W Krakowie zapowiedziano zaostrzenie podejścia do dzików: miasto chce zwiększyć liczbę odłowni (z 3 do 6), intensyfikować odstrzał oraz ograniczyć populację także poprzez decyzje administracyjne, np. zmiany w obwodach łowieckich. W tle jest incydent na Klinach, gdzie locha przewróciła wózek z 13-miesięcznym dzieckiem.

Kraków z całą mocą przeciw niewinnym zwierzętom

W praktyce plan obejmuje kilka równoległych ścieżek: odłowy, które często kończą się eutanazją (ze względu na zakaz relokacji), odstrzał realizowany przez koła łowieckie, a także środki techniczne (blokady koszy na śmieci, odstraszacze dźwiękowe i świetlne). Rozważane są też metody biologiczne (np. antykoncepcja) oraz zmiany w gospodarce odpadami.

W debacie publicznej pojawiają się różne stanowiska. Kraków reprezentanci władz, m.in. sekretarz miasta Antoni Fryczek, tłumaczą to koniecznością ograniczenia ryzyka dla mieszkańców. Z kolei politycy i samorządowcy, tacy jak Monika Piątkowska, Michał Drewnicki czy Łukasz Gibała, różnią się w akcentach — od twardej redukcji populacji po deklaracje pierwszeństwa dla metod „humanitarnych”, choć część z nich dopuszcza odstrzał jako ostateczność.

Krytyczna ocena strategii

Niemądre założenie to takie, że szybkie „zmniejszenie liczby dzików” rozwiąże problem bezpieczeństwa. W praktyce jest to podejście uproszczone i krótkoterminowe.

Po pierwsze, odstrzał i intensywne redukcje populacji często nie rozwiązują przyczyny konfliktu, czyli łatwej dostępności jedzenia w mieście (odpady, niezabezpieczone kosze, dokarmianie).

Po drugie, takie działania takie jak odłów kończący się eutanazją lub odstrzał budzą poważne kontrowersje etyczne i społeczne. W mieście tak dużym i gęstym jak Kraków trudno je prowadzić w sposób w pełni kontrolowany i przewidywalny, co zwiększa ryzyko konfliktów między mieszkańcami, myśliwymi i organizacjami prozwierzęcymi.

Po trzecie, doświadczenia z innych miast pokazują, że skuteczniejsze są działania systemowe: zabezpieczanie odpadów, ograniczanie dostępu do źródeł pokarmu, edukacja mieszkańców i fizyczne bariery w miejscach zielonych. Same działania „redukcji populacji” bez tych elementów mają zwykle efekt tymczasowy.

Wreszcie, polityka oparta głównie na odstrzale może prowadzić do przesunięcia problemu, a nie jego rozwiązania — dziki nie „znikają z miasta”, tylko zmieniają trasy przemieszczania się i zachowania, co czasem wręcz zwiększa nieprzewidywalność ich kontaktów z ludźmi.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Co dziesiąty wagon PKP Intercity będzie „używką” z Niemiec?

Nowy podatek w dwa dni. Dlaczego im tak się śpieszy?

Czy ceny złota wejdą w dłuższy trend spadkowy?

»»NIK o kreatywnej księgowości w Ministerstwie Finansów – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24

pap, jb