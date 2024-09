Rząd idzie na wojnę z myśliwymi - kto wygra?

Myśliwi obawiają się, że kolejne proponowane zmiany mają ograniczyć możliwość polowań i zniechęcać do nich - pisze czwartkowa „Rzeczpospolita”.

Jak wyjaśnia gazeta, przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego (PZŁ) nie zgadzają się na wprowadzenie obowiązku wykonywania okresowych badań lekarskich i psychologicznych dla myśliwych. Ich zdaniem nie ma bowiem żadnych naukowych dowodów potwierdzających tezę, jakoby od tego zależała liczba wypadków z udziałem myśliwych.

„Według radcy prawnego i myśliwego Witolda Daniłowicza rzeczywistym celem wprowadzenia takiego obowiązku jest zniechęcenie dużej grupy myśliwych do polowania, bo same badania to niedogodności i koszty. Mecenas przekonuje, że żaden z ostatnich wypadków z udziałem myśliwych, do których doszło w Polsce, nie był związany z ich złym stanem zdrowia” - pisze dziennik.

Organizacje prozwierzęce przeciw myśliwym

Z drugiej jednak strony, dodaje „Rz”, inaczej ocenia to współpracujący z organizacjami prozwierzęcymi adwokat Rafał Maciejewski.

Moim zdaniem badania okresowe myśliwych są konieczne. Dzisiaj stanowią oni jedyną grupę uprawnioną do posiadania broni i używania jej w przestrzeni publicznej, która nie przechodzi badań.

Ograniczenie polowań?

Gazeta przypomina, że wśród rozważanych przez resort zmian są m.in. ograniczenie polowań zbiorowych i stosowania noktowizji, obowiązek informowania właściciela nieruchomości o planowanym polowaniu indywidualnym na jego gruncie czy konieczność otrzymania pozwolenia na budowę ambony.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Polski czempion o międzynarodowym zasięgu ma duże problemy

Szwedzi zamykają jedną z fabryk. A co z Gdańskiem?

Znana sieć drogerii zamyka wszystkie sklepy w Polsce

»» Rozmowa z Arturem Soboniem, członkiem zarządu NBP wielkich zakupach złota przez bank centralny na antenie telewizji wPolsce24 – oglądaj tutaj:

„To przykładowe rozwiązania, jakie zapowiadał rząd w ostatnich miesiącach. Na agendzie kolejnego posiedzenia powołanego w resorcie klimatu zespołu ds. reformy łowiectwa – podczas którego spierano się już o obowiązek badań – pojawi się z kolei kwestia polowań w +lasach społecznych+ i ewentualnego zakazu prowadzenia ich w niedziele” - dodaje „Rz”. PAP/ as/