To była "eliminacja". Kto zastrzelił bizona?

Bizon, który od kilku miesięcy przemieszczał się przez teren woj. świętokrzyskiego, został zastrzelony na zlecenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. To niezrozumiała decyzja – powiedział we wtorek PAP Robert Bąk z Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu.

Robert Bąk, łowczy okręgowy PZŁ w Tarnobrzegu, podkreślił, że ”środowisko łowieckie jest wzburzone z powodu zastrzelenia bizona„.

Wczoraj dowiedzieliśmy się, że w trybie ekspresowym, na zlecenie konserwatora przyrody, ktoś odstrzelił zwierzę – powiedział.

Myśliwi już zebrali 45 tys. zł na ogrodzenie dla bizona

Łowczy określił całą sytuację jako „partyzantkę” i „zupełnie niezrozumiałe działanie”. Podkreślił, że myśliwi byli mocno zaangażowani w akcję ratowania bizona. Zwierzę miało trafić do zagrody w Kurowzękach. „Zebraliśmy 45 tys. zł, wysłaliśmy już zaliczkę dla wykonawcy, który miał zbudować ogrodzenie dla bizona” – dodał Bąk.

Zwrócił uwagę, że konserwator był świadomy tych działań. Mimo tego zwierzę zostało zastrzelone. Akcję łowiecką przeprowadzono w okolicach Wisły na wysokości Tarłowa.

»» O ucieczce i poszukiwaniach bizona czytaj więcej tutaj:

Epicka ucieczka bizona. Polskie żubry zagrożone?

Bizon odnaleziony. Ale to nie koniec problemów

To Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała decyzje

Konserwator przyrody Lech Buchholz nie chciał komentować sprawy. Odesłał do oświadczenia, które we wtorek opublikowano na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Podkreślono w nim, że jednoznaczną rekomendację co do „eliminacji” bizona wydali naukowcy z Państwowej Rady Ochrony Przyrody. W piśmie zwrócono także uwagę, że bizon stanowił m.in. bezpośrednie zagrożenie dla stada żubrów w Bałtowie, do którego zbliżał się od kilku dni.

Zwrócono także uwagę, że aktualnie trwa okres godowy bizonów i żubrów; „taka sytuacja powoduje duże prawdopodobieństwo zbliżenia między gatunkami, a w konsekwencji poważne niebezpieczeństwo dla żubrów”.

Milczenie wiceministra Dorożały

Nie jest jasne, jaka jest rola w tej sytuacji resortu klimatu i środowiska. 29 lipca do sprawy bizona ze Świętokrzyskiego odniósł się także w mediach społecznościowych także sam podsekretarz stanu w ministerstwie klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała. Zaapelował, aby dyrekcje ochrony środowiska i służby wykorzystały wszystkie dostępne możliwości schwytania zwierzęcia żywcem.

„Strzelanie to ostateczność, jedynie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia człowieka” – napisał na portalu X.

We wpisie z 2 sierpnia wiceminister Dorożała apelował o pomoc w znalezieniu miejsca dla zwierzaka:

Monitorujemy miejsce jego pobytu, jednak PILNIE potrzebujemy znaleźć miejsce, w którym Forest mógłby znaleźć schronienie. Zwróciliśmy się do Rady Dyrektorów Polskich Ogrodów Zoologicznych i Akwariów o pomoc w znalezieniu takiego specjalistycznego miejsca. Szukamy możliwych rozwiązań, dlatego zwracam się z apelem o pomoc. Pamiętajmy, że chodzi o WYSPECJALIZOWANE MIEJSCE - mówimy o zwierzęciu, które waży tonę! Musimy działać szybko, bizon nie może pozostawać na wolności.

To nie myśliwy dokonał odstrzału

Zdaniem szefa Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu, „tłumaczenie jest nieprzekonujące”. Według niego bizon kierował się na północ wzdłuż Wisły, a nie w kierunku Bałtowa.

„Cały czas był przez nas monitorowany” – zaznaczył.

Bąk podkreślił także, że zgodnie z przepisami łowieckimi, odstrzału może dokonać tylko myśliwy, który powinien powiadomić miejscowe koło łowieckie oraz odnotować ten fakt w książce polowań.

Okazuje się, że w obwodzie łowieckim, gdzie odstrzelono bizona, nikt nie polował. O całej sprawie dowiedzieliśmy się od przypadkowych świadków, którzy usłyszeli strzał. Później okazało się, że na miejsce został skierowany dźwig, który zabrał zwierzę. Kiedy przybył tam strażnik łowiecki, wszystko już było posprzątane – przekazał.

„ Możliwość popełnienia przestępstwa”

Łowczy zapowiedział także złożenie doniesienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa.

Naszym zdaniem w tej sprawie zostało złamane prawo m.in. dlatego, że nie poinformowano dzierżawcy obwodu łowieckiego o planowanym odstrzale. Każdy strzał powinien być ewidencjonowany, w tym wypadku, tak się nie stało. Naszym zadaniem to wszystko może być kwalifikowane, jako kłusownictwo – powiedział.

Historia rodziny bizonów

Dwa dorosłe bizony – samiec i samica – jesienią zeszłego roku prawdopodobnie uciekły z nielegalnej hodowli na Śląsku. Zimę spędziły na wolności, a w kolejnych miesiącach doczekały się potomka. Przez kilka miesięcy widywano je na terenach woj. śląskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego. 2 lipca specjalistom z ośrodka w Kurozwękach, który jako jedyny w Polsce posiada zezwolenie na prowadzenie hodowli bizonów, udało się odłowić samicę i młode cielę. Zwierzęta pozostają w podstaszowskim ośrodku. Z kolei 21 lipca w okolicach Zawichostu schwytano samca. On też trafił do ośrodka w Kurozwękach i prawdopodobnie jeszcze tej samej nocy ponownie uciekł.

To wtedy służby środowiskowe zadecydowały o tym, że zwierzę musi zostać zastrzelone. Uznano, że bizon jest zbyt dziki, aby przebywał w zamkniętym ośrodku, a z drugiej strony może zagrażać populacji żubrów. Na odstrzał nie zgodzili się myśliwi. Zadeklarowali pomoc w budowie specjalnej zagrody, która miała powstać w ośrodku w Kurozwękach. Zgodnie z zawartym porozumieniem bizon miał trafić tam do końca sierpnia.

Na podstawie pap, jb, sek

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Nieprawdopodobne wyniki składu kawy i herbaty – są wyniki inspekcji!

Przypalenia, bąble - tak niszczeje fotowoltaika

Miedziowy kolos zaoferuje złoto i srebro w sztabkach

Bruksela rozjedzie polski przemysł?

»» Najnowsze wydanie „Wywiadu Gospodarczego” oglądaj tutaj: